Сегодня предлагаем вам рецепт не только красивого, но и вкусного и полезного блюда! На повестке дня — рулет из брокколи с начинкой из сливочного сыра и шампиньонов.
Ингредиенты:
Мука - 3,5 ст.л.
яйца - 4 штуки
брокколи - 300 г
шампиньоны - 400 г
сода - 0,5 чайн. л.
соль - по вкусу
плавленый сыр "Виола" - 100 г
сметана - 1 стол. л.
лук - 1 штука
сливочное масло
молотый перец
твердый сыр - 70 г
Приготовление:
1. Отварите брокколи, а затем измельчите ее в пюре с помощью блендера.
2. Взбейте яйца, добавляя соль, муку и соду.
3. В яичную массу добавьте брокколи и снова взбейте в блендере.
4. Смазав бумагу для выпечки маслом, выложите на нее зеленую массу.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Приготовление начинки
1. Обжарьте грибы с луком, затем поместите их в блендер. Добавьте натертый твердый сыр, плавленый сыр и сметану. Приправьте перцем и солью по вкусу, затем взбейте.
2. На корж выложите начинку и аккуратно сверните рулет.
3. Уберите закусочный рулет в холодное место на 1-1,5 часа.
4. Нарежьте перед подачей на стол.
