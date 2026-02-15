Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Аппетитный рулет из брокколи: закуска «Зеленый-презеленый» 0 181

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аппетитный рулет из брокколи: закуска «Зеленый-презеленый»

Сегодня предлагаем вам рецепт не только красивого, но и вкусного и полезного блюда! На повестке дня — рулет из брокколи с начинкой из сливочного сыра и шампиньонов.

 

Ингредиенты:

Мука - 3,5 ст.л.
яйца - 4 штуки
брокколи - 300 г
шампиньоны - 400 г
сода - 0,5 чайн. л.
соль - по вкусу
плавленый сыр "Виола" - 100 г
сметана - 1 стол. л.
лук - 1 штука
сливочное масло
молотый перец
твердый сыр - 70 г

Приготовление:

1. Отварите брокколи, а затем измельчите ее в пюре с помощью блендера.

2. Взбейте яйца, добавляя соль, муку и соду.

3. В яичную массу добавьте брокколи и снова взбейте в блендере.

4. Смазав бумагу для выпечки маслом, выложите на нее зеленую массу.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Приготовление начинки

1. Обжарьте грибы с луком, затем поместите их в блендер. Добавьте натертый твердый сыр, плавленый сыр и сметану. Приправьте перцем и солью по вкусу, затем взбейте.

2. На корж выложите начинку и аккуратно сверните рулет.

3. Уберите закусочный рулет в холодное место на 1-1,5 часа.

4. Нарежьте перед подачей на стол.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео