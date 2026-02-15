Сегодня предлагаем вам рецепт не только красивого, но и вкусного и полезного блюда! На повестке дня — рулет из брокколи с начинкой из сливочного сыра и шампиньонов.

Ингредиенты:

Мука - 3,5 ст.л.

яйца - 4 штуки

брокколи - 300 г

шампиньоны - 400 г

сода - 0,5 чайн. л.

соль - по вкусу

плавленый сыр "Виола" - 100 г

сметана - 1 стол. л.

лук - 1 штука

сливочное масло

молотый перец

твердый сыр - 70 г

Приготовление:

1. Отварите брокколи, а затем измельчите ее в пюре с помощью блендера.

2. Взбейте яйца, добавляя соль, муку и соду.

3. В яичную массу добавьте брокколи и снова взбейте в блендере.

4. Смазав бумагу для выпечки маслом, выложите на нее зеленую массу.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Приготовление начинки

1. Обжарьте грибы с луком, затем поместите их в блендер. Добавьте натертый твердый сыр, плавленый сыр и сметану. Приправьте перцем и солью по вкусу, затем взбейте.

2. На корж выложите начинку и аккуратно сверните рулет.

3. Уберите закусочный рулет в холодное место на 1-1,5 часа.

4. Нарежьте перед подачей на стол.