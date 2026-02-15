Паста — это универсальное блюдо, которое может стать настоящим украшением любого стола, будь то праздничный ужин или расслабляющий обед в кругу семьи.

Итальянская кулинарная культура славится не только разнообразием пасты, но и множеством соусов к ней. Однако существует один рецепт соуса, который одновременно прост и изыскан, что делает его идеальным дополнением к практически любому виду пасты.

Для его приготовления понадобятся всего три ингредиента: лук, консервированные помидоры и масло. Процесс приготовления требует минимальных усилий:

* половину очищенной и нарезанной луковицы следует положить в кастрюлю со сливочным маслом и томатами;

* в течение 45 минут смесь должна настояться.

В результате получается ароматный соус, который прекрасно дополнит любое блюдо из пасты. Хотя истинные гурманы все же советуют выбирать такие виды макарон, как спагетти или фузилли. Но будем честны, с вкусным соусом даже простые рожки могут стать настоящим кулинарным шедевром. Если добавить чеснок и базилик, вкус станет более насыщенным, а использование оливкового масла, сахара и красного винного уксуса поможет ярче раскрыть основной ингредиент — томаты.