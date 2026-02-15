Baltijas balss logotype
Простой способ приготовления идеального соуса для пасты 2 418

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простой способ приготовления идеального соуса для пасты

Паста — это универсальное блюдо, которое может стать настоящим украшением любого стола, будь то праздничный ужин или расслабляющий обед в кругу семьи.

 

Итальянская кулинарная культура славится не только разнообразием пасты, но и множеством соусов к ней. Однако существует один рецепт соуса, который одновременно прост и изыскан, что делает его идеальным дополнением к практически любому виду пасты.

Для его приготовления понадобятся всего три ингредиента: лук, консервированные помидоры и масло. Процесс приготовления требует минимальных усилий:

* половину очищенной и нарезанной луковицы следует положить в кастрюлю со сливочным маслом и томатами;

* в течение 45 минут смесь должна настояться.

В результате получается ароматный соус, который прекрасно дополнит любое блюдо из пасты. Хотя истинные гурманы все же советуют выбирать такие виды макарон, как спагетти или фузилли. Но будем честны, с вкусным соусом даже простые рожки могут стать настоящим кулинарным шедевром. Если добавить чеснок и базилик, вкус станет более насыщенным, а использование оливкового масла, сахара и красного винного уксуса поможет ярче раскрыть основной ингредиент — томаты.

Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    лук, желательно, по цене – самый дорогóй (из Новой Зеландии невероятно вкусный, на "худой конец", тоже вкусненький, – из Марокко), что касается масла, то – тоже – только очень дорогóе! (дешёвoе не подойдёт – может испортить вкус идеального соуса, рекомендованного "знатокáми-нумизматами вв", воспитанных на лепкe "голодных" и дешёвых по себестоимости пельменей) короче, вперёд – на соус! ... деньги только не забудьте, когда пойдёте закупаться

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    15-го февраля

    чисто профессиональный вопрос: какой идиот публикует эти рецепты для тех, кому и так – приходится "перебиваться" с макаронов на картошку (!) p.s. _ чтобы, из ещё несостоявшегося доходяги, сделать истинного "гурмана" – нужно ему ежедневно демонстрировать-перелистывать страницы книги "о вкусной и здоровые пищe"?
    p.s.     ваш непокорный "слуга" собирался идти в школу – когда (в 1954-1955-ых) вышла такая садисткo-кулинарная книга, от первой страницы до последней, набитая изысканными деликатесами и недоступными для простых граждан явствами ... HO! c личнoй рецензией душегуба-cталина. ... и ещё непонятно: у портала "вв" в штате есть "кондитер-кулинар", который, выполняя задания главредактора, – ежедневно читателям запихивает во все их ... местá – свои (на сегодняшний день – примитивно-первобытные) "способы" приготовление супа "из 5-ти ...лyп (?)

    2
    0

Видео