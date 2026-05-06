Хотите повысить свою активность? Обратите внимание на свой рацион! Нутрициолог Ульяна Беликова поделилась рекомендациями по продуктам, которые помогут вам стать более энергичными.

Ягоды

Облепиха, клюква, брусника, черника и черная смородина являются источниками витамина С, биофлавоноидов и антиоксидантов, которые защищают организм от повреждений, вызванных активными формами кислорода. Когда организму не требуется бороться с окислительным стрессом, он может высвободить запасы энергии. Для получения необходимого количества биофлавоноидов и антиоксидантов рекомендуется употреблять не менее 300 граммов ягод в день.

Матча

Этот японский зеленый чай завоевал популярность среди сторонников здорового образа жизни по всему миру. Матча является отличным источником антиоксидантов. Исследования показали, что он содержит в 100 раз больше эпигаллокатехина, чем любой другой чай, что делает его самым мощным антиоксидантом. В отличие от обычного чая, который бодрит благодаря кофеину, матча обеспечивает энергию за счет L-теанина, что позволяет поддерживать энергетический уровень в течение 5-6 часов. Это «мягкая» энергия, не вызывающая перевозбуждения и нервозности.

Тем не менее, не стоит злоупотреблять чаем. Для ощутимого эффекта достаточно 1-2 чашек в день. Противопоказания: беременность, грудное вскармливание и индивидуальная непереносимость компонентов.

Саган-дайля

Исследования российских ученых подтвердили, что этот напиток богат витамином С и витамином B8. Второе название этого витамина — инозитол, который способствует концентрации внимания, улучшению памяти и остроте зрения, а также улучшает передачу нервных импульсов. Кроме того, он снижает уровень тревожности, помогая контролировать выработку дофамина и серотонина, отвечающих за хорошее настроение.

Саган-дайля можно заваривать как в чистом виде, так и в сочетании с другими травами, черным чаем или иван-чаем.

Противопоказания: возраст до 18 лет, беременность и лактация, повышенная нервная возбудимость. Следует быть осторожным с этим напитком тем, кто страдает от повышенного давления, мигрени или тахикардии. Рекомендуется начинать с небольших дозировок.

Костный бульон

Этот популярный суперфуд богат глутаминовой кислотой, которая является топливом для мозга. Бульон содержит много аланина и рекордное количество глицина — важных источников энергии для головного мозга и центральной нервной системы. Поэтому его употребление способствует бодрствованию. Бульон можно использовать в качестве перекуса, брать с собой на работу, в школу или на прогулку. Это отличный продукт для спортивного питания после интенсивной тренировки. Однако не стоит употреблять его ежедневно; пару-тройку раз в неделю будет достаточно.

Ферментированные продукты

Здоровая микробиота — важное условие для качественной работы организма в условиях стресса. Известно, что нормальная микробиота кишечника производит серотонин и дофамин, что возможно благодаря употреблению ферментированных продуктов. Комбуча (напиток чайного гриба) — отличный пример ферментированного напитка, насыщенного антиоксидантами. Хотите взбодриться? Попробуйте!

А как же кофе?

Несмотря на распространенные мнения, привычный кофе не снимает усталость. После чашки этого напитка организм остается утомленным. Реакция и рефлексы становятся более острыми, но вскоре они падают до более низких уровней, чем были до этого. Кофеин лишь создает иллюзию бодрствования и здоровья. Усталость — это естественный сигнал организма, который важно слышать и понимать. Злоупотребление кофеином может скрывать усталость и истощение.

Аденозиновая система — это антистрессовый механизм организма, защищающий нас от переутомления и помогающий регулировать цикл «бодрствование-сонливость». Кофеин блокирует аденозин, который успокаивает тело, что может вызывать кратковременное чувство тревоги.

«Отказываться от кофе не обязательно. Главное — соблюдать умеренность. Если вы находитесь в спокойном состоянии и не переживаете острые фазы стресса, чашка горячего напитка пару раз в неделю вам не повредит. Разнообразное и сбалансированное питание с умеренными порциями — залог вашей энергичности и бодрости», — подытожила Ульяна Беликова.