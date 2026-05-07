Пищевые волокна не поддаются полному перевариванию, что вызывает закономерный вопрос: зачем они нужны? Рассмотрим, как пищевые волокна влияют на здоровье человека.

Пищевые волокна способствуют возникновению чувства насыщения и улучшают усвоение пищи. Они активизируют моторику желудочно-кишечного тракта, предотвращая различные расстройства пищеварительной системы. Кроме того, пищевые волокна помогают организму избавляться от продуктов обмена веществ и токсинов, а также улучшают состояние кишечной микрофлоры. Их нехватка может негативно отразиться не только на работе желудочно-кишечного тракта, но и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, аутоиммунным расстройствам, снижению иммунитета и даже онкологии.

Источники пищевых волокон

Основным источником пищевых волокон являются продукты растительного происхождения, что подчеркивает важность их регулярного употребления.

Рекомендуется, чтобы здоровый человек ежедневно потреблял 30 г пищевых волокон. Вот перечень продуктов с наибольшим содержанием волокон на 100 г:

пшеничные отруби — 43 г;

хлеб из цельного зерна — 6 г;

гречневая крупа — 2,7 г;

макароны — 1,1 г;

орехи — 4 г;

фасоль — 2,5 г;

белокочанная капуста — 4,2 г;

морковь — 2,4 г;

темная зелень — 2 г;

грибы — 6,8 г;

сушеные яблоки — 14 г;

изюм — 9,6 г;

курага — 18 г.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее 400-500 г овощей и фруктов. Для компенсации недостатка пищевых волокон пищевая промышленность обогащает продукты этими веществами. В зерновые изделия добавляют нерастворимые волокна, а молочные продукты обогащаются растворимыми волокнами, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.