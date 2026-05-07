Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что представляют собой пищевые волокна и почему их стоит включать в рацион 0 121

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что представляют собой пищевые волокна и почему их стоит включать в рацион

Пищевые волокна не поддаются полному перевариванию, что вызывает закономерный вопрос: зачем они нужны? Рассмотрим, как пищевые волокна влияют на здоровье человека.

 

Пищевые волокна способствуют возникновению чувства насыщения и улучшают усвоение пищи. Они активизируют моторику желудочно-кишечного тракта, предотвращая различные расстройства пищеварительной системы. Кроме того, пищевые волокна помогают организму избавляться от продуктов обмена веществ и токсинов, а также улучшают состояние кишечной микрофлоры. Их нехватка может негативно отразиться не только на работе желудочно-кишечного тракта, но и привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, аутоиммунным расстройствам, снижению иммунитета и даже онкологии.

Источники пищевых волокон

Основным источником пищевых волокон являются продукты растительного происхождения, что подчеркивает важность их регулярного употребления.

Рекомендуется, чтобы здоровый человек ежедневно потреблял 30 г пищевых волокон. Вот перечень продуктов с наибольшим содержанием волокон на 100 г:

пшеничные отруби — 43 г;
хлеб из цельного зерна — 6 г;
гречневая крупа — 2,7 г;
макароны — 1,1 г;
орехи — 4 г;
фасоль — 2,5 г;
белокочанная капуста — 4,2 г;
морковь — 2,4 г;
темная зелень — 2 г;
грибы — 6,8 г;
сушеные яблоки — 14 г;
изюм — 9,6 г;
курага — 18 г.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее 400-500 г овощей и фруктов. Для компенсации недостатка пищевых волокон пищевая промышленность обогащает продукты этими веществами. В зерновые изделия добавляют нерастворимые волокна, а молочные продукты обогащаются растворимыми волокнами, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео