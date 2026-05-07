Соседи вызвали спасателей, и во время борьбы с огнем пожарным сначала даже было трудно найти лежачего жильца внутри дома. Во вторник на место трагедии и к разрушенному дому приехала семья погибшего мужчины — с ними у руин побеседовала передача "Degpunktā" (ТВ3).

"Там жил муж мамы, отчим… Два года он уже лежал в постели, после операции больше лежал. Не хотел двигаться и ленился", — со слезами на глазах рассказывает приемная дочь погибшего Сигита.

В роковой день, пока отчим находился в доме, его спутница жизни работала во дворе и даже не заметила момент, когда из дома начал подниматься дым — первым это увидел сосед. Он и вызвал пожарных.

Как сосед рассказал передаче "Degpunktā" за кадром, жара была невыносимой, и подойти к дому было невозможно. Когда прибыли пожарные, окружающие сообщили, что внутри находится лежачий человек, однако спасателям сначала было трудно его найти.

"С первого раза найти не удалось, потом нашли. Конечно, [смерть] наступила из-за удушья. Экспертиза проведена, можем двигаться дальше. Тяжелый случай", — говорит приемная дочь.

Сигита с семьей живет в Риге и приехала в Бушниеки только на следующий день после трагедии. Более того, интервью передаче "Degpunktā" происходило в тот момент, когда женщина впервые после пожара смогла увидеть сгоревший дом. По ее словам, причиной трагедии стала вредная привычка отчима, и, рассказывая об этом, Сигита увидела в трагедии, так сказать, и небольшой луч надежды. В живых осталась собака, которая в момент пожара тоже находилась в доме, но сумела выбраться наружу.

Семья была уверена, что собака тоже погибла, однако, к счастью, животное лишь немного испугалось. Сгоревший дом и сам участок принадлежат Сигите — женщина пока не знает, что делать дальше. Сначала необходимо убрать весь возможный мусор и осмотреть, что в доме осталось неповрежденным, однако главным приоритетом сейчас является организация похорон отчима.