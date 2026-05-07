5 мая первой ракетке мира Арине Соболенко исполнилось 28 лет. Праздник теннисистка отметила вместе со своим женихом Георгиосом Франгулисом и близкими людьми. В Инстаграме она поделилась снимками и видео с празднования, подписав их: "Какое счастье отпраздновать ещё один день рождения в окружении моих любимых людей! Спасибо вам за все поздравления с днём рождения".

В видео, снятом для соцсетей, Соболенко подходит к праздничному торту, где стоят свечи-цифры "18", и убегает, когда единицу меняют на двойку.