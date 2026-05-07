Не меняя химии, а лишь «перестроив» внутреннюю структуру, исследователи нашли способ сделать аккумуляторы мощнее и быстрее. Новый подход уже показал почти двукратный рост ёмкости.

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса предложили новый способ создания электродов для систем накопления энергии, который может заметно улучшить характеристики аккумуляторов и суперконденсаторов. Вместо изменения химического состава материалов они сосредоточились на инженерии структуры — создании оптимизированной трёхмерной архитектуры с помощью 3D-печати.

Проблема современных устройств хранения энергии в том, что увеличение толщины электродов действительно повышает их ёмкость, но одновременно затрудняет движение ионов внутри материала. В результате часть объёма перестаёт эффективно участвовать в работе, появляются так называемые «мёртвые зоны», а скорость зарядки и разрядки снижается.

Новая разработка решает именно эту задачу. Учёные создали переплетённую 3D-структуру, которая сокращает путь для ионов, увеличивает активную поверхность и делает распределение заряда более равномерным. Это позволяет использовать материал эффективнее, не жертвуя скоростью работы.

В результате удалось почти вдвое повысить ёмкость без потери скорости зарядки и долговечности. Более того, такие электроды выдержали свыше 7500 циклов без заметного износа.

Исследователи считают, что подобный подход может стать основой для аккумуляторов нового поколения — от батарей для электромобилей до систем хранения энергии для возобновляемых источников и портативной электроники.