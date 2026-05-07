Басенджи

Среди специалистов по кинологии существует мнение, что басенджи с трудом фокусируются на указаниях хозяев и неохотно выполняют команды. По словам экспертов, одна из причин этого заключается в том, что собаки данной породы относятся к группе примитивных животных, которые развивались без участия человека.

Тем не менее, термин «примитивный» в отношении басенджей не означает «глупый» — эти собаки обладают самостоятельностью и способны решать задачи без помощи человека. Именно независимость басенджей и является основной причиной их трудностей в дрессировке. Они уверены, что лучше знают, где гулять, за кем гоняться и чем полакомиться из найденного на улице.

Однако утверждать, что басенджи совершенно не поддаются дрессировке, было бы неверно. Если еще несколько десятилетий назад о них говорили как о «зверях из дикой природы», то сегодня их охотно заводят городские жители, что невозможно без хотя бы базовой дрессировки.

Завоевать авторитет у «баси» владельцу будет непросто — для этого потребуется терпение и настойчивость. Во время прогулок с щенком рекомендуется использовать поводок-рулетку и не отпускать его далеко, иначе питомец начнет гоняться за всем, что движется. Также, в целях воспитания, владельцу следует периодически забирать из пасти собаки еду, даже если она недовольна — известно, что басенджи любят подбирать все, что найдут на улице. Другой проблемой, с которой сталкиваются заводчики басенджей, является склонность собак к созданию беспорядка в доме. Эту проблему можно решить, уделяя питомцу больше внимания, в котором он остро нуждается.

Афганская борзая

Представители этой породы заслужили репутацию упрямцев. Афганские борзые — это умные собаки, но добиться их послушания владельцу часто бывает непросто, поскольку порода была выведена для загонной охоты, а не для выполнения команд.

Каждый афган имеет свои индивидуальные черты характера, которые могут меняться с возрастом собаки, и предсказать, каким вырастет щенок — тихим или капризным агрессором — невозможно.

Еще одной проблемой в воспитании афганских борзых является их обидчивость. Если собака посчитает, что наказание было незаслуженным, владелец рискует столкнуться с недовольством и даже местью животного.

В процессе дрессировки собак этой породы кинологи советуют избегать прямого давления — афганы, как яркие представители Востока, умеют скрывать свои эмоции и не будут открыто соперничать с владельцем за лидерство в доме. Эти собаки знают свою ценность, и завоевать их уважение с помощью грубой силы не получится.

Чау-чау

За «плюшевой» внешностью чау-чау скрывается твердый и независимый характер. Воспитать это животное не под силу неуравновешенному и агрессивному человеку, собака не станет подчиняться хозяину, склонному к истерикам.

В домашних условиях дрессировка чау-чау затрудняется их упрямством — собака не любит выполнять команды, смысл которых ей неясен. Тем не менее, несмотря на свою настойчивость и некоторую лень, чау-чау умны и вполне способны к дрессировке. Для этого лидерство и авторитет владельца в глазах питомца должны быть непоколебимыми, а методы воспитания — последовательными.

Щенка рекомендуется выгуливать в людных местах с раннего возраста, чтобы он отвыкал от врожденной неприязни к посторонним. По наблюдениям кинологов, выполнение команд у чау-чау происходит в три этапа. Сначала животное оценивает целесообразность выполнения команды, затем наблюдает за тем, насколько владелец настроен добиться результата. И только убедившись в решительности хозяина, собака выполнит команду, в противном случае вернется к своим делам.

Пекинес

Собак этой породы считают эгоистичными и трудно поддающимися дрессировке. И, действительно, на это есть основания.

Наиболее сложный период для владельцев «дворцовых собачек» наступает, когда их питомцы достигают пятимесячного возраста: животные становятся неуправляемыми и не проявляют желания к обучению.

Тем не менее, кинологи не рекомендуют в это время делать собакам поблажки и ждать, пока они повзрослеют: напротив, стоит удвоить усилия. Если этого не сделать, повзрослевший пекинес продолжит игнорировать требования хозяина и будет относиться к нему снисходительно и без должного уважения.

Специальных методов дрессировки для пекинесов не существует, но опытные собаководы и кинологи предпочитают воспитывать собак этой породы с помощью «мягкой силы» — ласкового убеждения и без прямых приказов.