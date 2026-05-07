Европа тестирует многоразовый космический корабль Space Rider, который будет садиться почти как самолет

Дата публикации: 07.05.2026
Европейское космическое агентство всё ближе к запуску — беспилотного аппарата Space Rider, который сможет месяцами работать на орбите и возвращаться на Землю.

Европейское космическое агентство завершило ряд ключевых испытаний проекта Space Rider, приблизив его к первому запуску. Сейчас специалисты проверяют наиболее сложные элементы будущего аппарата — теплозащиту при входе в атмосферу и систему управляемой посадки.

Space Rider разрабатывается как беспилотная орбитальная платформа, способная проводить на низкой околоземной орбите до двух месяцев. После завершения полёта он сможет возвращать результаты и оборудование обратно на Землю.

Главное отличие от традиционных капсул — способ посадки. Вместо приводнения или парашютного спуска аппарат будет использовать управляемый парафойл (разновидность парашюта с управляемым крылом, позволяет планировать и менять направление полёта), что должно обеспечить точное приземление. Для проверки этой технологии Европейское космическое агентство создали полноразмерный макет аппарата с установленной авионикой и системой автономного управления. В ближайшее время он пройдёт серию испытаний на полигоне на Сардинии. Инженеры планируют оценить поведение системы при реальном снижении, ветровых нагрузках и изменяющихся условиях.

По данным ESA, Space Rider может стать новым шагом в космической логистике — своего рода «многоразовым курьером», который доставляет результаты экспериментов с орбиты прямо на Землю, пишет bb.lv. Если испытания пройдут успешно, Европа получит собственный компактный и точный возвращаемый космический аппарат уже к концу десятилетия.

