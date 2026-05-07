В Латвии продолжается спор о «ненастоящем» меде

Дата публикации: 07.05.2026
Споры о качестве меда в латвийских магазинах продолжаются уже больше года. Пчеловоды утверждают, что часть продукции может быть произведена промышленным способом, однако государственные службы по-прежнему считают продаваемый мед соответствующим нормам, пишет ЛЕТА со ссылкой на Latvijas Avīze.

Латвийское общество пчеловодства (ЛОП) заявило, что используемый эстонской лабораторией Celvia CC метод проверки подлинности меда наконец получил официальную аккредитацию. Именно отсутствие такого статуса раньше было главным аргументом критиков, сомневавшихся в результатах исследований.

В прошлом году ЛОП сообщило, что 14 из 20 образцов меда, купленного в латвийских магазинах, не соответствовали критериям натурального продукта. По версии общества, часть такого меда фактически производится промышленным способом, а не пчелами, что противоречит требованиям директивы ЕС.

Тогда выводы вызвали широкий резонанс, но государственные структуры их не признали. Причина — отсутствие официальной аккредитации метода анализа.

Теперь ситуация формально изменилась, однако сами пчеловоды не ждут серьезных последствий. Председатель правления ЛОП Валтерс Брусбардис считает, что новая аккредитация вряд ли повлияет на государственный контроль рынка.

За проверку меда в Латвии отвечает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Под ее надзором находятся более 1500 производителей, фасовщиков и продавцов меда.

В ПВС подчеркивают, что ежегодно проводят собственые проверки: изучают маркировку, документы о происхождении продукции и отправляют образцы в лаборатории. В 2024 году служба исследовала 33 образца меда из латвийских магазинов, и все они, по данным ведомства, соответствовали требованиям качества.

Для анализов ПВС использует австрийскую лабораторию, официально признанную государственным учреждением для выявления фальсификации меда. Именно поэтому результаты частных лабораторий, даже аккредитованных, пока не имеют достаточной юридической силы для запрета продажи конкретного продукта.

#Латвия #пчеловодство #мед
