Все пассажиры на борту?
На сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic в четверг наблюдаются сбои в онлайн-регистрации на рейсы и бронировании билетов, говорится в сообщении компании на платформе X.
«В настоящее время мы сталкиваемся с техническими неполадками, влияющими на бронирование рейсов и онлайн-регистрацию», — отмечает авиакомпания, добавляя, что поставщик услуг активно работает над устранением проблемы.
Компания также сообщает, что пассажиры, которые не могут пройти онлайн-регистрацию, смогут зарегистрироваться в аэропорту без дополнительной платы.
ℹ️ Šobrīd saskaramies ar tehniskiem traucējumiem, kas ietekmē lidojumu rezervāciju un tiešsaistes reģistrāciju lidojumiem airBaltic mājaslapā. Pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādā pie traucējumu novēršanas.— airBaltic (@airBaltic) May 7, 2026
Pasažieri, kuri šobrīd nespēj veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam,… pic.twitter.com/qlrLq6YG0R
Как уже сообщалось, в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году. Оборот группы airBaltic в прошлом году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро, при этом убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро.
Для поддержания авиакомпании на плаву правительство выдало ей кредит на 30 млн евро.
Оставить комментарий(1)