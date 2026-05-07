Видно в понедельник их мама родила: у airBalic новые проблемы – теперь с системой регистрации

Бизнес
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Все пассажиры на борту?

Все пассажиры на борту?

ФОТО: LETA

На сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic в четверг наблюдаются сбои в онлайн-регистрации на рейсы и бронировании билетов, говорится в сообщении компании на платформе X.

«В настоящее время мы сталкиваемся с техническими неполадками, влияющими на бронирование рейсов и онлайн-регистрацию», — отмечает авиакомпания, добавляя, что поставщик услуг активно работает над устранением проблемы.

Компания также сообщает, что пассажиры, которые не могут пройти онлайн-регистрацию, смогут зарегистрироваться в аэропорту без дополнительной платы.

Как уже сообщалось, в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году. Оборот группы airBaltic в прошлом году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро, при этом убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро.

Для поддержания авиакомпании на плаву правительство выдало ей кредит на 30 млн евро.

