На сайте латвийской национальной авиакомпании airBaltic в четверг наблюдаются сбои в онлайн-регистрации на рейсы и бронировании билетов, говорится в сообщении компании на платформе X.

«В настоящее время мы сталкиваемся с техническими неполадками, влияющими на бронирование рейсов и онлайн-регистрацию», — отмечает авиакомпания, добавляя, что поставщик услуг активно работает над устранением проблемы.

Компания также сообщает, что пассажиры, которые не могут пройти онлайн-регистрацию, смогут зарегистрироваться в аэропорту без дополнительной платы.

ℹ️ Šobrīd saskaramies ar tehniskiem traucējumiem, kas ietekmē lidojumu rezervāciju un tiešsaistes reģistrāciju lidojumiem airBaltic mājaslapā. Pakalpojumu sniedzējs aktīvi strādā pie traucējumu novēršanas.

Pasažieri, kuri šobrīd nespēj veikt tiešsaistes reģistrāciju lidojumam,… — airBaltic (@airBaltic) May 7, 2026

Как уже сообщалось, в 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году. Оборот группы airBaltic в прошлом году увеличился на 4,2% по сравнению с 2024 годом и составил 779,344 млн евро, при этом убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро.

Для поддержания авиакомпании на плаву правительство выдало ей кредит на 30 млн евро.