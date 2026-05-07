Теневой рынок азартных игр в Латвии продолжает расти, а государство теряет десятки миллионов евро налогов. Основную угрозу сейчас представляют криптоказино и сайты ставок с использованием игровых предметов, популярные среди молодежи и пользователей видеоигр.

По данным аналитической компании H2 Gambling Capital (H2GC), в 2025 году валовый доход нелегального игорного рынка в Латвии достиг 62 млн евро. Речь идет прежде всего об онлайн-казино и сайтах ставок, работающих без латвийской лицензии, пишет ЛЕТА со ссылкой на Lvportals.lv.

Эксперты прогнозируют, что из-за деятельности таких операторов латвийский бюджет в ближайшие пять лет может недополучить около 90 млн евро налогов.

С 1 апреля контроль над отраслью азартных игр перешел к Службе государственных доходов (СГД) — к ней присоединили Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми. В ведомстве заявили, что борьба с нелегальными онлайн-казино станет одним из приоритетов.

В СГД отмечают, что объем потерь бюджета растет вместе с налоговой нагрузкой на легальный рынок. Ставка налога на доходы от азартных игр в 2026 году увеличилась с 10% до 15%, поэтому возрастает и сумма недополученных налогов от теневого сегмента.

Проблема актуальна не только для Латвии. По оценке H2GC, во многих странах растет популярность криптоказино и так называемого skin betting — ставок с использованием виртуальных предметов из видеоигр. Например, игроки могут ставить на кон игровые «скины», которые затем продаются за реальные деньги.

В 2025 году сайты с подобными ставками обеспечили почти четверть всего трафика нелегального игорного рынка.

По данным H2GC, жителям Латвии сейчас доступны более 1000 нелегальных игорных сайтов. Около 900 из них работают на английском языке, более 250 — на русском, и лишь 24 — на латышском.

Дополнительную проблему создают так называемые зеркальные сайты. После блокировки они быстро появляются под новыми адресами, из-за чего отслеживать реальный объем нелегального рынка становится значительно сложнее.

Рост теневого сегмента показывает, что государству становится все труднее контролировать онлайн-азартные игры в эпоху криптовалют и международных платформ.