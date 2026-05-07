В то время как жителей все больше беспокоит ожидаемый рост инфляции, определенной поддержкой может стать ожидаемое этим летом расширение применения пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Однако нынешние колебания цен на сырье вызывают сомнения в том, действительно ли это снижение в полной мере дойдет до потребителей. В правительстве планируют действовать по аналогии с кампанией «Честный внедритель евро».

Уже этим летом ожидается снижение ставки НДС для более широкого круга продуктов питания, однако возникает вопрос — как обеспечить, чтобы этот эффект действительно дошел до покупателей?

Рост стоимости жизни, особенно продуктов питания, уже долгое время остается одной из главных проблем для латвийских домохозяйств, сообщают Новости ТВ3. Хотя до уровней инфляции, наблюдавшихся несколько лет назад, когда показатель достигал почти 30%, сейчас далеко, последствия никуда не исчезли. Все это накапливалось и продолжает отражаться в ценниках на полках магазинов.

И в этом году тема подорожания продуктов не теряет актуальности. Совет по конкуренции провел проверки у крупнейших торговцев "Rimi" и "Maxima" и продолжает расследование по подозрению в картельном сговоре между двумя компаниями.

В то же время война на Ближнем Востоке повышает стоимость топлива и удобрений, что в ближайшие месяцы, ближе к осени, неизбежно скажется и на ценах на продукты питания. Определенной поддержкой может стать предусмотренное в государственном бюджете этого года расширение применения пониженной ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца.

Об ожидаемых с июля налоговых изменениях в среду сообщило руководство сети "Rimi". Компания пообещала полностью перенести это снижение на конечные цены товаров в магазинах.

Председатель правления "Rimi Latvia" Валдис Турлайс заявил: "Мне действительно очень трудно представить, что именно расследует Совет по конкуренции. Я уверен, что "Rimi" всегда была очень законопослушной компанией, и все цены мы всегда устанавливали исключительно добросовестно".

Экономисты нередко критиковали снижение НДС на продукты как неэффективный инструмент. В долгосрочной перспективе эффект просто, образно говоря, растворяется. Тем не менее политическое соглашение о снижении НДС на продукты питания за несколько месяцев до выборов в Сейм сопровождалось договоренностью о специальном контроле за тем, чтобы выгода дошла до потребителей. Однако нынешние рыночные потрясения осложняют эту задачу.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургаилис отметил: "Да, чем сильнее колебания, тем труднее отслеживать и анализировать данные. Есть риск, что эта выгода для потребителя может частично исчезнуть".

В Министерстве экономики пытаются успокоить общественность. Планируется специальный контроль и особый меморандум, который подпишут участники рынка. Что-то похожее уже применялось в кампании «Честный внедритель евро» во время перехода на евро более десяти лет назад.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) заявил: "До всей этой борьбы за контроль над ценами на продукты мы вообще не анализировали данные. Сейчас качество мониторинга данных и аналитические возможности надзорных учреждений существенно изменились".

Планируется, что меморандум о внедрении пониженной ставки НДС будет подписан уже в этом месяце. В нем также будут прописаны механизмы контроля.