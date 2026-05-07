Государственная полиция Латвии обнаружила в Интернете сознательно распространяемую ложную информацию о якобы украинском беспилотнике, упавшем сегодня ночью на поезд, ехавший из Риги в Даугавпилс.

В ложных сообщениях указывается, что атака произошла на участке железной дороги Ницгале - Ваболе.

«Эта информация не соответствует действительности!», – заявили в Госполиции.

Гражданам рекомендуется критически оценивать имеющуюся в интернете информацию и доверять только официальным источникам информации – сайтам государственных учреждений и их официальным аккаунтам в социальных сетях.

Что касается инцидента на железной дороге, то, как сообщал bb.lv, во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдаугавского края, между Ливаны и Даугавпилсом, загорелся пассажирский дизельный поезд.

По данным полиции, причина инцидента – техническая. Никаких дронов в окрестностях не наблюдалось.

ДОПОЛНЕНО: начальник Госполиции Армандс Рукс после заседания Совета по кризисному управлению сообщил журналистам, что его подчиненные, проводя мониторинг в интернете, установили: в российских социальных сетях был использован упомянутый инцидент с пассажирским поездом Рига-Даугавпилс. Эта информация распространилась в зарубежных социальных сетях, и её уже начали публиковать некоторые СМИ.

Ещё одна фейковая новость касалась якобы удара дрона по жилому дому, добавил министр.