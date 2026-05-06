Во вторник вечером в Ницгальской волости Аугшдаугавского края, между Ливаны и Даугавпилсом, загорелся пассажирский дизельный поезд, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), пишет ЛЕТА.

Вызов был получен вскоре после 21:00, а работы по тушению продолжались более двух часов. Моторный отсек поезда горел на площади десять квадратных метров.

До прибытия ГПСС из поезда эвакуировались около 60 человек.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что причина пожара пока неизвестна. В полиции начат уголовный процесс, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

В Бюро по расследованию транспортных происшествий и инцидентов сообщили, что начата первоначальная оценка происшествия на железнодорожном участке между станциями Ницгале и Ваболе, где в дизельном поезде загорелось дизельное отделение.

В ходе оценки будут проанализированы обстоятельства происшествия, своевременность реагирования и координация оперативных служб, работа автоматической системы пожаротушения дизельного поезда, а также возможные технические причины инцидента, отмечают в бюро.

В свою очередь АО «Pasažieru vilciens», работающее под брендом Vivi, сообщило агентству ЛЕТА, что в дизельном поезде было зафиксировано возгорание в моторном отсеке, связанное с повреждением двигателя. Моторный отсек оборудован системой пожаротушения, однако условия в моторном отделении повлияли на возможность ее использования, и для ликвидации возгорания потребовалось привлечение внешних служб.

В компании пояснили, что все поезда регулярно обслуживаются и проверяются в соответствии с установленными техническими стандартами. Конкретный состав также прошел плановое техническое обслуживание.

В настоящее время в распоряжении PV имеется достаточное количество дизельных поездов для полного обеспечения всех пассажирских перевозок. Всего доступно 23 дизельных поезда, из которых для ежедневных перевозок требуется до 20.

В PV отметили, что поезд будет доставлен на технический осмотр и ремонт, а сами поезда застрахованы. Окончательный объем страхового покрытия и размер расходов на ремонт будут уточнены после полной оценки повреждений.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 63 вызова: 29 — на тушение пожаров, из них 11 были связаны с возгоранием сухой травы и два — с лесными пожарами, 26 — на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными. За прошедшие сутки пожарные выезжали на вызовы, где горели жилой дом, шины и крыша здания, уличный туалет, садовый домик и деревянный сарай, мусор, рулоны сена, электрические провода, деревянный забор и еда на плите.

Вчера около 11:00 спасатели получили вызов в Лигатне Цесисского края, где человек заблудился в лесу. Используя звуковой сигнал оперативного транспорта, человека удалось найти менее чем за час и доставить в безопасное место.

В свою очередь в Лиепае из моря был поднят погибший человек и передан сотрудникам Государственной полиции.