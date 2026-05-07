Министр финансов: «Нужно будет найти капитал для airBaltic» 1 463

Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
В Сейме начались экономические дебаты, которые могут продлиться почти весь рабочий день.

Итак, сегодня львиная часть пленарного заседания Сейма займет дискуссия об экономико-финансовой ситуации в стране. На повестке дня - доклад правительства о реализации структурного фискального плана. Впрочем, доклад - это лишь отправная точка для широкой дискуссии о том, что происходит в экономике Латвии сегодня и что ждать в перспективе. При этом ситуация из-за геополитических перепитий становится крайне непредсказуемой. Что и признал с трибуны Сейма глава минфина Арвилс Ашераденс: доклад базировался на прогнозах января-февраля, а уже в марте из-за войны в Персидском заливе все в мире изменилось и вместо ожидающегося стремительного роста экономики сегодня мы уже будем рады хоть какому-то росту...

Вместе с тем, министр финансов пытался быть оптимистом: много говорил об историческом решении довести финансирование обороны до 5% от ВВП (правда, за счет кредитов Евросоюза), о том, что предприниматели успешно адаптировались к изменчивой геополитической ситуации и экономика все равно продолжит расти...

Правда, Ашераденс довольно откровенно обозначил и ключевые проблемы, с которыми столкнется еще это правительство, то есть речь идет о периоде до выборов и сразу после них.

"Нам нужно будет искать капитал для airBaltic", - предупредил глава минфина, добавив, что никаких финансовых резервов для этого нет и фискальная дисциплина не позволяет еще вкладывать в авиабизнес деньги налогоплательщиков. Откуда же тогда правительство будет брать деньги на спасение авиакомпании? Ответа в речи Ашераденса не прозвучало...

Также министр признал, что в реализации Rail Baltica можно уповать только на евросоюзовское финансирование - в латвийской казне на это денег нет.

Дебаты обещают затянуться, поскольку уже сейчас для участия в дискуссиях записалось более 30 политиков - министры, депутаты, парламентские секретари.

#Сейм #финансы #Латвия #геополитика #airbaltic #экономика #Rail Baltica #политика
Автор - Абик Элкин
