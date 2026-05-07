В министерстве указали, что 31 марта этого года вступили в силу поправки к Правилам дорожного движения, одно из уточнений которых касалось дополнительного знака №849 «Прочая дополнительная информация».

В министерстве подчеркивают, что данная поправка не отменяет действующее требование размещать парковочные разрешения на видном месте. Вместе с тем она вызвала неясности у контролирующих учреждений относительно отдельных требований и применения дополнительного знака №849.

Интересно, что в Рижском домоуправлении утверждают – муниципальная полиция Риги с 31 марта полиция больше не обращает внимания на размещённые в окне автомобиля разрешения.

Чтобы устранить неясности, Министерство сообщения внесло в Сейм предложение дополнить Закон о дорожном движении общей нормой, устанавливающей обязанность размещать парковочное разрешение на видном месте.

В министерстве пояснили, что при расширении сферы применения дополнительного знака №849 «Прочая дополнительная информация» из названия знака была исключена поясняющая часть. Это позволяет использовать знак значительно шире — например, для указания времени работы сигналов светофора, регулирования движения общественного транспорта, а также предоставления различной информационной или символической информации участникам дорожного движения.

Директор департамента автотранспорта Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс подчеркнул, что измененная норма предусматривает более широкий охват, однако для жителей никаких изменений не создает.

"Поправки не отменяют прежние требования, включая обязанность размещать разрешение на парковку на видном месте. Поэтому утверждения о том, что разрешение больше не нужно размещать за лобовым стеклом, некорректны. Если лицу предоставлены определенные права, у контролирующих учреждений должна быть возможность их проверить", — подчеркнул Вецтиранс.

В министерстве также отметили, что, как и прежде, перед размещением автомобиля на парковке, обозначенной дополнительным знаком №849, например «Только с разрешениями № X», водитель обязан обеспечить наличие однозначных доказательств права пользоваться данной парковкой.

На практике это означает, что действующее разрешение или пропуск необходимо разместить на видном месте, чтобы при отсутствии водителя у контролирующих органов не возникало сомнений в возможном нарушении. При этом следует учитывать, что если разрешение упало или не было видно и за это был наложен штраф, владелец транспортного средства сохраняет право оспорить наказание, предъявив действующее разрешение на парковку.

Таким образом, чтобы развеять возникшие в обществе опасения и снизить риск различного толкования правовых норм, Министерство сообщения подготовило предложение установить в Законе о дорожном движении отдельную общую норму об обязанности размещать разрешение на парковку автомобиля на видном месте, например за лобовым стеклом. Предложение уже передано на рассмотрение в Сейм и в ближайшее время будет оцениваться профильной парламентской комиссией.

В предыдущей редакции Правил дорожного движения было указано, что дополнительный знак №849 «Прочая дополнительная информация» обозначает сведения, не содержащиеся в других дополнительных знаках — например, отменяет запрет остановки и стоянки в зоне действия знаков №326, 327, 328 и 329 для транспортных средств со специальными разрешениями, предусматривает размещение выданного владельцем или управляющим парковки разрешения на переднем стекле автомобиля либо указывает период времени, в течение которого разрешена погрузка и разгрузка груза, и тому подобное.

В редакции Правил дорожного движения, вступившей в силу 31 марта этого года, определено, что дополнительный знак №849 «Прочая дополнительная информация» указывает сведения, не содержащиеся в других дополнительных знаках.

Ранее оператор автостоянок "Park Expert" сообщил агентству ЛЕТА, что жителям следует обратить внимание на новые Правила дорожного движения, которые существенно меняют порядок размещения транспортных средств во дворах и на территориях, отказываясь от бумажных разрешений на парковку и вводя цифровые решения.

Одновременно на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начался сбор подписей за восстановление четкого и контролируемого порядка использования автостоянок в частных дворах. Автор инициативы Максим Терещук указывает, что с 1 апреля из Правил дорожного движения было исключено фундаментальное требование, которое годами обеспечивало порядок во дворах, — обязанность размещать «разрешение соответствующего содержания в салоне транспортного средства у переднего стекла». Авторы инициативы предлагают восстановить требование, согласно которому автомобили, размещенные на парковках с дополнительным знаком №849, должны обязательно иметь видимое разрешение в салоне автомобиля.