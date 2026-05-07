Французский актёр и писатель Жан Рено выпустил роман о похищенных украинских детях

Дата публикации: 07.05.2026
Французский актёр и писатель Жан Рено представил новую книгу «Побег», в которой поднимает тему насильственного удержания украинских детей. Роман уже поступил в продажу во Франции.

Французский актер и писатель Жан Рено, который в 1990-х годах приобрел мировую известность благодаря ролям в фильмах "Никита" и "Лион", написал роман об украинских детях, похищенных российскими оккупантами. Об этом сообщило издательство XO Éditions.

Новый приключенческий роман Рено называется L’Évasion ("Побег"). Это продолжение истории массажистки Эммы, которую вербует французская внешняя разведка DGSE. На этот раз Эмма должна сблизиться с агентом российских спецслужб, чтобы выяснить судьбу украинских детей, похищенных российской оккупационной администрацией. Она отправляется в Сибирь и проникает в так называемый реабилитационный лагерь для украинских подростков.

По словам Жана Рено, он решил написать эту книгу после того, как узнал, что Россия похитила тысячи украинских детей и подростков и теперь насильственно их удерживает. По его словам, он был шокирован, что подобное возможно в современном мире.

Первый роман Жана Рено назывался "Эмма". В нем рассказывалось о 28-летней французской массажистке, которая поехала на работу в Оман на Ближний Восток, но оказалась втянутой в политические интриги, грозившие ей смертельной опасностью.

Новый роман Жана Рено сочетает элементы триллера и актуальную повестку, превращая острую тему в сюжетное повествование и привлекая внимание к проблеме через художественную форму.

