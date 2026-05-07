Компании Церуса получили более 300 госзаказов — после скандала ведомства начали разрывать контракты

Дата публикации: 07.05.2026
ФОТО: LETA

После громкого расследования о возможных махинациях в сфере государственных ИТ-закупок латвийские ведомства начали пересматривать сотрудничество с компаниями предпринимателя Айгара Церуса. Речь идет о десятках миллионов евро и проектах, от которых зависит работа госуслуг, налоговых систем и даже оборонного сектора.

Бизнес Айгара Церуса оказался в центре внимания после того, как в марте предприниматель две недели провел под арестом. Журнал Ir изучил, как связанные с ним компании годами выигрывали государственные тендеры и какие последствия скандал уже вызвал для госучреждений, пишет ЛЕТА.

По данным электронной системы закупок, с 2015 года семь компаний, где Церус является истинным выгодополучателем, заключили более 300 договоров с 75 государственными учреждениями. Они занимались разработкой ИТ-систем, аудитом безопасности и консультациями для различных ведомств.

Среди крупнейших клиентов была Служба государственных доходов (СГД). За последние годы структуры Церуса получили там контракты на общую сумму 7,7 млн евро. В том числе — договор на 3,5 млн евро о поддержке и развитии системы учета акцизных товаров, подписанный в прошлом году.

После начала скандала часть ведомств уже отказалась от сотрудничества. Контракты расторгли Государственное агентство цифрового развития и СГД. В налоговой службе пояснили, что решение принято после получения письма от Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

При этом многие договоры продолжают действовать. Например, компания Corporate Systems все еще участвует в разработке судебной системы E-lieta. Фирмы Церуса также остаются поставщиками ИТ-услуг для Министерства земледелия и недавно получили заказы, связанные с оборонной сферой.

Скандал вышел за пределы Латвии. Немецкий транспортно-логистический концерн Deutsche Bahn планировал привлечь компанию Церуса к проектированию дата-центра в Узбекистане, однако после новостей о расследовании отказался от сотрудничества. Сам предприниматель называет происходящее «судом Линча».

Прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс в эфире программы 1:1 на Латвийском телевидении заявил, что расследование может затронуть и другие госзакупки, помимо уже известного дела Государственного агентства цифрового развития. По его словам, следствие считает, что подозреваемые действовали как организованная группа, а на связанные с закупками должности в разных учреждениях назначались люди «из своего круга».

В СГД пока не говорят прямо, будет ли расторгнут крупнейший действующий контракт. Заместитель гендиректора службы Янис Упманис лишь отметил, что ведомство будет действовать в соответствии с рекомендациями органов безопасности. На данный момент объем реально выполненных работ по договору на 3,5 млн евро составляет менее 10 тысяч евро.

История показывает, насколько глубоко частные ИТ-подрядчики встроены в работу латвийских государственных систем — и как один скандал может затронуть сразу десятки учреждений.

