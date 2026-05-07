В 2025 году более пятой части жителей Европейского союза были подвержены риску бедности или социальной изоляции. В общей сложности это около 92,7 млн человек, или 20,9% всех жителей ЕС. Хотя в некоторых странах ситуация сравнительно стабильна, в других риск бедности по-прежнему остается очень высоким.

Как сообщает tv3.lv, самые высокие показатели были зафиксированы в Болгарии, Греции и Румынии, где более четверти населения жили в условиях риска бедности или социальной изоляции. Самые низкие показатели были в Нидерландах, Словении, Польше и Чехии.

Ситуация в Латвии особенно выделяется среди домохозяйств без детей. В этой категории риску бедности или социальной изоляции были подвержены 33,4% жителей — это самый высокий показатель во всем Европейском союзе. Это означает, что более чем каждый третий человек в домохозяйствах без детей в Латвии сталкивался с финансовыми трудностями или риском социальной изоляции.

В домохозяйствах с детьми ситуация в Европе в целом была немного лучше, однако и здесь риск оставался высоким. В среднем по ЕС 22,1% людей в домохозяйствах с детьми были подвержены риску бедности или социальной изоляции. Самые высокие показатели были в Испании, Румынии и Болгарии.

Исследование показывает, что определенные группы общества в Европе особенно уязвимы. Женщины чаще, чем мужчины, сталкивались с риском бедности или социальной изоляции. Среди женщин этот показатель достигал 21,9%, среди мужчин — 19,8%.

Особенно высок риск был среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Более четверти молодых людей в Европейском союзе жили под угрозой бедности или социальной изоляции. Также одной из наиболее уязвимых групп были дети и подростки младше 18 лет.

Большое значение имеет и уровень образования. У людей с низким уровнем образования риск оказаться за чертой бедности был значительно выше, чем у тех, кто получил высшее образование. Более трети людей с низким уровнем образования в Европе были подвержены риску бедности или социальной изоляции. У людей с высшим образованием этот риск был более чем в три раза ниже.

Особенно сложной ситуация была среди безработных. Две трети безработных в Европейском союзе были подвержены риску бедности или социальной изоляции. Это наглядно показывает, насколько важны стабильная работа и доходы для качества жизни людей.

Риск бедности или социальной изоляции определяется с помощью показателя AROPE. Он объединяет три основных фактора: низкий уровень доходов, тяжелую материальную и социальную необеспеченность, а также очень низкую трудовую активность в домохозяйстве.

Цель Европейского союза к 2030 году — сократить число людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, как минимум на 15 млн человек. Однако высокие показатели Латвии, особенно среди людей в домохозяйствах без детей, свидетельствуют о том, что социальное неравенство и экономические трудности по-прежнему остаются одной из важнейших проблем в стране.