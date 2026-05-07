Инцидент с беспилотниками на востоке Латвии вызвал экстренную реакцию властей, но службы подчеркивают: признаков террористической угрозы нет.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что в связи с инцидентами с дронами угрозы терроризма не усматриваются. «Дроны, по предварительной информации, не были целенаправленно направлены на конкретные объекты», — отметил он.

По словам министра, службы продолжают искать второй упавший беспилотник. Предположительно, он мог упасть в отдалённой и малонаселённой местности Резекненского края. При этом комментировать возможное происхождение дронов Козловскис отказался.

После инцидента в срочном порядке созвана Комиссия Сейма по национальной безопасности. Заседание начнётся в 12:45, на него приглашены представители полиции, армии и спасательных служб.

Служба государственной безопасности работает в усиленном режиме, а Национальные вооружённые силы совместно с союзниками по НАТО продолжают мониторинг воздушного пространства. На восточной границе дополнительно усилена противовоздушная оборона.

Как уже сообщалось, в четверг рано утром со стороны России в воздушное пространство Латвии залетели несколько беспилотников, два из них упали. Один — в Резекне, где повредил нефтехранилище, второй пока не найден.

Ночью в регионе сработала система экстренного оповещения — сообщения получили жители Лудзенского, Балвского и Резекненского краёв. К утру службы сообщили, что угроза в воздушном пространстве устранена.

На месте происшествия в Резекне пожар был оперативно локализован — открытого горения не зафиксировали, один из резервуаров охлаждали. Полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств.

Дополнительно на востоке страны введены ограничения полётов — до высоты около шести километров. Для гражданской авиации они не применяются.

В Резекне отменены занятия в учебных заведениях, в соседних краях часть школ перешла на дистанционное обучение. Жителям рекомендовано по возможности работать удалённо.

Мэр Резекне Янис Тутинс отметил, что ситуация под контролем:

«Всё оперативно решено, осталось только беспокойство жителей».

В полдень власти и службы планируют дать дополнительные разъяснения на пресс-конференции.

Инцидент показал, что даже без признаков терроризма подобные случаи требуют быстрого реагирования — как со стороны служб, так и на уровне государства.