Хотя чизбургеры, картофель фри и магазинные десерты могут приносить удовольствие, их питательная ценность оставляет желать лучшего. Продукты с высокой степенью переработки, такие как некоторые сладости и полуфабрикаты, часто содержат консерванты, добавки, натрий, трансжиры и искусственные компоненты. Поэтому важно уделять внимание необработанным продуктам.

Сезонные фрукты и овощи

В отличие от переработанных продуктов, которые могут терять питательные вещества в процессе длительного хранения, свежие продукты содержат больше витаминов и микроэлементов. Сезонные фрукты и овощи созревают естественным образом и способны принести максимальную пользу для здоровья. Все необходимые витамины и минералы можно получить из пищи, достаточно употреблять пять порций овощей и как минимум две порции фруктов в день.

В одном из исследований ученые сравнили бананы с углеводными спортивными напитками у велосипедистов, которым требовалась постоянная энергия для длительных поездок. Результаты показали, что бананы обеспечивают гонщиков такой же энергией, как и напитки. Эти фрукты богаты калием, клетчаткой, витаминами и углеводами, что делает их отличным источником природной энергии.

Напитки без кофеина

Хотя кофеин может дать кратковременный заряд бодрости, он не обеспечивает организм энергией в долгосрочной перспективе. Первые глотки действительно могут повысить уровень энергии, но если не обеспечить организм полноценным питанием и сбалансированными перекусами, вскоре вы почувствуете упадок сил.

Вместо этого лучше выбирать черный кофе без кофеина или несладкий чай. Газированные и энергетические напитки с кофеином часто содержат много рафинированного сахара и искусственных добавок, что может привести к переутомлению и другим проблемам со здоровьем при чрезмерном употреблении.

Мясо и рыба

Постное мясо, такое как курица, индейка и рыба, обеспечивает организм качественным белком и содержит меньше насыщенных жиров. Рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, например, лосось, тунец и скумбрия, содержит полезные для сердца жиры.

Цельные зерна и сложные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как сахар и белая мука, имеют низкое содержание питательных веществ. Выбирая цельнозерновые продукты и сложные углеводы, вы получаете все преимущества, которые предоставляет оболочка зерна, содержащая клетчатку. Включайте в свой рацион злаки и крупы.

Орехи и семечки

Эти продукты являются одними из лучших для борьбы с усталостью и голодом. Разнообразные орехи и семена могут обеспечить организм полезными питательными веществами и энергией. Употребляйте миндаль, бразильские орехи, кешью, фундук, пекан, грецкие орехи, а также семечки подсолнечника и тыквы.

Вода

Иногда усталость может быть следствием легкого обезвоживания. Стакан воды поможет решить эту проблему, особенно после тренировки. Убедитесь, что вы пьете достаточное количество воды.

«Питьевая вода необходима для оптимального функционирования организма. Хотя вода не дает энергии в виде калорий, она способствует энергетическим процессам в организме, что само по себе является источником энергии. Пейте воду маленькими глотками в течение дня и старайтесь заменять газировку, кофе и другие напитки на стакан воды. Это простое изменение может существенно повлиять на ваше самочувствие», — подытожила Екатерина Стасюк.