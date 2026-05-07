Мехико проседает с такой скоростью, что это видно из космоса. По данным радарной системы NASA, в отдельных районах грунт опускается более чем на 10 сантиметров в год.

С октября 2025-го по январь 2026 года спутник NISAR во время сухого сезона отслеживал движение поверхности под городом. Исследование показало, что некоторые районы мегаполиса погружаются более чем на 23 сантиметра в год.

Мехико расположен на месте древнего озера и зависит от водоносного горизонта, который обеспечивает около 60% питьевой воды для 22 миллионов жителей. Из-за многолетней активной добычи подземные слои истощаются, а земля продолжает проседать.

Специалисты связывают этот процесс с хроническим водным кризисом. Если темпы потребления не изменятся, город может столкнуться с ещё более серьёзной нехваткой воды.