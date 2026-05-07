Администрация президента США Дональда Трампа в среду опубликовала новую антитеррористическую стратегию, в которой Европа критикуется как «инкубатор» терроризма, подпитываемого массовой миграцией, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Стратегия также сосредоточена на искоренении "насильственных левых экстремистов", включая "радикально протрансгендерные" группировки.

Кроме того, в центр антитеррористических усилий поставлена борьба с латиноамериканскими наркокартелями.

Значительная часть наиболее жесткой критики в тексте стратегии адресована Европе, несмотря на то что многие европейские страны являются союзниками США.

"Всем очевидно, что хорошо организованные враждебные группировки используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше растут эти чуждые культуры и чем дольше продолжается нынешняя европейская политика, тем более гарантирован терроризм", — говорится в стратегии.

"Европе как колыбели западной культуры и ценностей необходимо действовать сейчас и остановить свой сознательный упадок", — говорится в стратегии, ведущим координатором которой является Себастьян Горка, которого обвиняли в связях с ультраправыми группировками.

Новая критика Европы прозвучала спустя пять месяцев после публикации новой стратегии национальной безопасности администрации Трампа, в которой утверждалось, что Европе из-за иммиграции грозит "перспектива уничтожения цивилизации".

Трамп также недавно критиковал страны НАТО в Европе за то, что они не помогли США в войне против Ирана.

В новой стратегии особое внимание уделено борьбе с "насильственными левыми экстремистами, включая анархистов и антифашистов".

В документе говорится, что усилия США в сфере борьбы с терроризмом будут "приоритетно направлены на быстрое выявление и нейтрализацию насильственных светских политических группировок, чья идеология является антиамериканской, радикально протрансгендерной и анархистской".

В стратегии отдельно упоминается, что убийца консервативного инфлюенсера Чарли Кирка был "радикалом, поддерживавшим экстремальные трансгендерные идеологии".

После возвращения на пост президента Трамп выступил против любых форм признания гендерного разнообразия и трансгендерных людей. Он регулярно заявляет, что его администрация запретила трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, а вскоре после инаугурации подписал указ, в котором утверждается, что существуют только два пола.