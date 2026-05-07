Передаются ли детям по наследству вкусовые предпочтения родителей?

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Передаются ли детям по наследству вкусовые предпочтения родителей?

Нет, наследственной пищевой неофобии (нежелание пробовать новую еду или избегание ее) не существует, пояснила консультант по детскому питанию, нутрициолог Юлия Барычева.

 

В данном случае речь идет о пищевом поведении и привычках, которые формируются в семейной среде или зависят от множества факторов, включая социальные — уровень жизни и общее окружение.

Кроме того, стоит учитывать различия между взрослыми и детьми, чьи организмы находятся на стадии активного роста.

Поэтому, если ребенок отказывается от определенных продуктов (рыбы, мяса, овощей), важно в первую очередь разобраться в причинах этого отказа.

Эксперт также подчеркнула, что причина нежелания есть ту или иную пищу может быть не только в ее вкусе. Наш организм устроен гораздо сложнее, чем может показаться. Возможно, дело в дефиците ферментов, низкой кислотности желудка, наличии паразитов или недостаточной текучести желчи. Необходимо проводить комплексное обследование.

Кроме того, у каждого человека свои предпочтения. Одни продукты нравятся больше, другие — меньше, и это абсолютно нормально. Однако полный отказ от целой группы продуктов, особенно в детском возрасте, является недопустимым.

Оставить комментарий

