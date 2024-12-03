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Сильной, но также и слабой стороной Латвии в привлечении инвестиций являются люди - эксперт 2

Бизнес
Дата публикации: 03.12.2024
BB.LV
Сильной, но также и слабой стороной Латвии в привлечении инвестиций являются люди - эксперт
ФОТО: LETA

Сильной стороной Латвии в привлечении инвестиций определенно являются люди, заявила в интервью агентству LETA директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Иева Ягере.

Она отметила, что в Латвии квалифицированная рабочая сила — много людей, которые говорят минимум на двух языках и имеют высшее образование.

Также Ягере подчеркнула привлекательность налогового регулирования в Латвии. Страна занимает второе место среди стран ОЭСР по благоприятности налогового климата для бизнеса, включая нулевую ставку налога на прибыль для компаний, если прибыль реинвестируется.

Ягере обратила внимание на обширные неосвоенные промышленные территории в Латвии, где предлагаются различные налоговые льготы, а также готовность предоставлять инвесторам специализированные решения, соответствующие их нуждам. Кроме того, Латвия обладает выгодным географическим расположением, развитой инфраструктурой, включая порты и аэропорт, обеспечивающей удобный доступ.

Она также упомянула инициативу «зелёного коридора», предусматривающую ускоренное принятие решений для проектов, если их стоимость превышает пять миллионов евро в регионах или 10 миллионов евро в Риге, а также если они стратегически выгодны для Латвии.

По словам Ягере, в настоящее время одобрены 39 проектов в рамках «зелёного коридора» общей стоимостью 2,4 миллиарда евро, из которых 14 проектов были утверждены в этом году.

Однако, говоря о сложностях в инвестиционной среде, Ягере подчеркнула, что слабой стороной Латвии также могут быть люди.

Например, если инвестор хочет создать в Латвии производство с высокой добавленной стоимостью, может оказаться, что здесь нет специалистов с определённой квалификацией, отметила Ягере. Она добавила, что при заблаговременном знании запросов инвесторов можно наладить сотрудничество с университетами и создавать центры превосходства для подготовки специалистов в конкретных областях.

Среди других сложностей она указала на бюрократические препятствия. Все программы ЛАИР и «Агентства развития финансов "Altum"» разрабатываются и утверждаются на основании мандата Кабинета министров, и для каждой программы существуют соответствующие постановления.

«К сожалению, если инвестор приходит с запросом, который не соответствует уже существующим программам, мы не можем отреагировать так быстро, как это сделало бы частное предприятие», — отметила Ягере, добавив, что разработка новой программы может занять год или полтора.

#инвестиции
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Комментарии (2)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    "...выгодное географическое положение Латвии. Порты, аэропорт..." г-жа Ягере живёт и работает вне времени? Это все было 20-25 лет назад! На данный момент и бизнес и латвийское правительство все эти преимущества вполне удачно и специально просрало. На данный момент Латвия -- это логистический тупик. А грубее сказать жопа ЕС. Хреновые эксперты в Латвии. Очень хреновые!

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го декабря

    Латвийские люди взамен на инвестиции?! Так это скрытая торговля людьми.

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