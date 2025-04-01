В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов

На заседании государственных секретарей — рабочем органе Кабинета министров — было рассмотрено информационное сообщение "Возможности развития ядерной энергетики в Латвии", подготовленное Министерством климата и энергетики (МКЭ).

Сами — или вместе с соседями

Латвия, полагает МКЭ, может "самостоятельно развивать отрасль ядерной энергетики и построить одну или несколько атомных электростанций для обеспечения базовой мощности электроэнергии, одновременно для покрытия нагрузки тепловой энергии (если возможно)".

"В таком случае изначально необходимо провести оценку правовой и технической рамок, разработать правовые и технические рамки, создать надзорный орган отрасли, обеспечить обучение персонала, а также меры безопасности при создании и использовании атомной электростанции и связанных с радиоактивными материалами и ядерными материалами действиях и других вопросах, одновременно начав работу по привлечению инвестиций для строительства атомной электростанции".

Еще один вариант — "искать возможности развития отрасли ядерной энергетики в сотрудничестве с Эстонией (или Литвой, если она примет решение о развитии ядерной энергетики), обеспечивая таким образом базовую мощность на уровне региона с учетом того, что действует единый рынок балансировки".

В Эстонии уже с 2019 года ведется работа по развитию ядерной энергетической отрасли, оценивая правовые и технические рамки, и рабочая группа по ядерной энергетике Эстонии 30 декабря 2023 года представила окончательный доклад о перспективах развития ядерной энергетики в стране.

12 июня 2024 года парламент Эстонии принял решение о поддержке введения в стране ядерной энергетики на основе анализа, проведенного рабочей группой по ядерной энергетике.

Резолюция "Поддержка введения ядерной энергетики в Эстонии (431 OE)" гласит, что в плане развития энергетики Эстонии до 2035 года необходимо учитывать влияние внедрения ядерной энергетики для обеспечения надежности энергоснабжения при переходе к климатически нейтральному производству энергии.

"Строительство атомной электростанции в сотрудничестве с Эстонией, — продолжается в документе ведомства Каспарса Мелниса ("Новое Единство"), — решило бы вопрос хранения использованного ядерного топлива. На востоке Эстонии структура слоев земли подходит для долгосрочного хранения использованного ядерного топлива, тогда как исследования по созданию геологического хранилища в Латвии до сих пор не проводились.

В единственном в Латвии специализированном хранилище радиоактивных отходов Radons в Кекавском крае имеется хранилище приповерхностного типа, в котором захораниваются и содержатся только отходы низкой и средней радиоактивности, то есть оно непригодно для захоронения использованного ядерного топлива".

Цена вопроса

По всей вероятности, новая АЭС будет совсем небольшой, с применением малых модульных реакторов (SMR) — в документе рассматривается мощность в 300 мегаватт (для сравнения: у Плявиньской ГЭС — 894 мегаватта).

Но и для постройки такой небольшой станции потребуются инвестиции в 1,35 миллиарда евро. И это еще не все. При учете сопутствующих расходов, как то: обучение персонала и работа с отходами, затраты вырастут до 2 миллиардов евро.

Только для ежегодной подготовки минимум 40 специалистов Латвия должна выделить 1,44 миллиона. Всего для станции потребуется порядка 500 человек, из них только 25% будут заняты непосредственно в производственном процессе — прочие займутся строительством, радиационной безопасностью, информационными технологиями.

"Будущие расходы очень неопределенны, — отмечается в документе, — ибо большую часть первых проектов SMR на рынке еще нужно закончить. То есть технологию SMR еще нельзя считать полностью созревшей, но затраты на ее введение, с созреванием технологии, постепенно снизятся".

В настоящее время в мире атомная энергия составляет только 9% от общего потребления. В 32 государствах работает 440 реакторов, строят еще 65 (преимущественно в Азии). Предполагается, что к 2050 году объем производимой энергии увеличится вдвое — до 810 гигаватт.

Где брать уран

Если же брать отдельно реакторы SMR, то на разных стадиях разработки находится 83 проекта и концепции мощностью от 10 до 450 мегаватт.

Технологии SMR отличаются рядом новаций: пассивным охлаждением (не только водой, но и газом, расплавленными металлами и солями), возможностью исключения неуправляемых реакций деления, использованием перспективных материалов для предотвращения попадания радиоактивности в среду.

Но так или иначе уран для них все равно необходим. А вот здесь расклад запасов не так чтобы в пользу Запада: Канада — 32,93% мировой добычи, Россия — 23,45%, Казахстан — 21%, Нигерия — 14,33%, ЮАР и Намибия — 3,85%, Австралия — 2,55%, и США — только 0,33%.

"У России есть существенная роль, — констатируют латвийские эксперты, — не только в поставке урана, но также в его обогащении". Чтобы выйти из–под ядерной пяты Кремля, в государствах ЕС строят собственные обогатительные предприятия Urenco (Нидерланды, Германия, Великобритания) и Orano (Франция). И если сравнивать поставки ядерного топлива из РФ, то за последние 15 лет они упали более чем двадцатикратно — с максимума в 2104 т в 2009 году до 97 т в 2024–м.

Стройка на века

Как отмечается в сообщении латвийского МКЭ: "Временные графики реализации проектов атомной электростанции длинные — каждая атомная электростанция связана со 100–летним обязательством при осуществлении строительства, эксплуатации, прекращения эксплуатации и хранения радиоактивных отходов. Срок, необходимый с момента принятия решения о производстве электроэнергии на атомных электростанциях до начала эксплуатации первой атомной электростанции, составляет около 10–15 лет".

Поэтому неудивительно, что национальная компания Latvenergo еще в 2010 году подготовила карту перспективных локаций для АЭС в стране.

Здесь есть сюрпризы. Наряду с рассматривавшимися еще в советское время местами на берегу Балтийского моря, как то: Курземе (Павилоста, Овиши, Папе), присмотрено еще и нынешнее расположение ТЭЦ–2 совсем близко от столицы, в поселке Ацоне.

Ну и два крупнейших озера страны — Буртниеку и Разнас, рассматриваются как возможные охладительные резервуары.

Важными аспектами будущего строительства называются:

наличие надежной линии электропередачи в 330 киловольт;

логистические возможности по подвозке групногабаритных грузов;

геологические особенности стройплощадки, в том числе состояние грунтов.

По последним опросам, около половины населения ЛР — за мирный атом. По оценкам МКЭ, в случае маловероятной аварии таких реакторов не потребуется эвакуация далее 3 км.