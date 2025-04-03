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Прикроют кормушку? Силиня предлагает упразднить Фонд развития портов 1 740

Политика
Дата публикации: 03.04.2025
LETA
Прикроют кормушку? Силиня предлагает упразднить Фонд развития портов

На основании выводов Государственного контроля о работе Фонда развития портов премьер-министр Эвика Силиня в четверг на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики предложит принять решение о ликвидации фонда,

А также поручит Министерству сообщения оценить ответственность должностных лиц и внести соответствующие изменения в нормативные акты, сообщила советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре.

В отчете Госконтроля четко определена ответственность Минсообщения за деятельность секретариата Латвийского совета портов, транзита и логистики и Фонда развития портов, а премьер-министр не контролирует деятельность фонда и использование его финансов.

Вопрос о Фонде развития портов обсуждался на заседании Латвийского совета портов, транзита и логистики 21 ноября прошлого года. Тогда совет поручил секретариату подготовить предложения по приоритетам, указав, что средства должны быть направлены на освоение новых рынков, продвижение портов и рекламу, при этом следует сократить расходы на персонал секретариата и исключить риски двойного финансирования.

Как сообщалось, в отчете Государственного контроля сделан вывод, что значительная часть средств Фонда развития портов использовалась неэкономно, а в некоторых случаях незаконно, и об этом будут проинформированы правоохранительные органы.

Госконтроль пришел к выводу, что основная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Минсообщения.

Контролеры отмечают, что большинство финансируемых фондом задач по сути дублируют функции и задачи Минсообщения, а финансирование фонда скорее служит для дополнительного вознаграждения сотрудников министерства, увеличения командировочных возможностей и покрытия представительских расходов.

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#коррупция #порты
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(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го апреля

    Вор у вора шапку украл.

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