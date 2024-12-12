В конце сентября текущего года в Латвии было в среднем 22 900 свободных рабочих мест, что на 2600, или 10,3%, меньше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частности, на конец сентября 2024 года в частном секторе было 12 200 свободных рабочих мест, что на 2200 (15,6%) меньше, чем в конце сентября 2023 года, а в общественном секторе - 10 700 свободных рабочих мест, что на 400 (3,3%) меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Из всех доступных в Латвии рабочих мест (занятых и свободных) 2,5% были свободны, из них в общественном секторе - 3,6%, а в частном - 2%.

При этом среднее количество занятых рабочих мест в третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом 2023 года в Латвии сократилось на 2400 (0,3%) и составило 885 900. В частном секторе было занято 599 200 рабочих мест, что меньше на 2900, или 0,5%, а в общественном секторе - 286 600, что больше на 500, или 0,2%.

Наивысший удельный вес свободных рабочих мест был в основной группе профессий специалистов - 4,2%, в основной группе простых профессий - 2,9%, а также в основной группе квалифицированных рабочих и ремесленников - 2,8%.

По отраслям наивысший удельный вес свободных рабочих мест был в госуправлении - 8%, в сфере административных и обслуживающих служб - 3,2%, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг - 3%.

В регионах в третьем квартале этого года самый высокий удельный вес свободных рабочих мест был в Риге - 3,4%, или 16 700 мест, а самый низкий - в Курземе и Латгале - соответственно 1,1% (1000 мест) и 1,1% (700). В Земгале свободными были 1,3% (900 мест), а в Видземе - 1,2% (700).

По странам Балтии самый высокий удельный вес незанятых рабочих мест был в Латвии - 2,5%, тогда как в Литве этот показатель составил 2,1%, а в Эстонии - 1,6%. В третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество свободных рабочих мест в Литве увеличилось на 6%, а в Латвии и Эстонии сократилось на 10,3% и 17,7% соответственно.