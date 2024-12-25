Цены на сливочное масло в странах Европейского союза в среднем выросли на 19%. Самый высокий рост зафиксирован в Словакии и Польше - почти 50 процентов.

В преддверии рождественских праздников европейцы столкнулись с ростом цен на сливочное масло. В 26 странах-членах Европейского союза цена на сливочное масло с октября 2023 года по октябрь 2024 года выросла в среднем на 19%. В Словакии рост составил 49%, а в Германии и Чехии - 40%, согласно данным ЕС, и, судя по сообщениям, цена продолжает расти. В Германии 250-граммовая упаковка сливочного масла теперь стоит от 2,40 до 4 евро, в зависимости от марки и качества.

По словам экономиста Мариуша Дзивульского, аналитика рынка продовольствия и сельского хозяйства PKO Bank Polski в Варшаве, рост цен является результатом глобальной нехватки молока, вызванной снижением производства, в том числе в США и входящей в тройку крупнейших мировых экспортеров сливочного масла Новой Зеландии.

Европейское сливочное масло, как правило, имеет более высокое содержание жира, чем масло, продаваемое в США. Кроме того, оно продается на вес в стандартной упаковке, поэтому производители продуктов питания не могут скрыть рост цен за счет уменьшения ее размеров.

Дефицит сливочного масла во Франции в XIX веке привел к изобретению маргарина, но французы остаются одними из самых больших потребителей сливочного масла на континенте, в том числе для использования в выпечке и соусах.

Сливочное масло настолько важно для Польши, что правительство создало стратегические резервы, наравне с природным газом и вакцинами против Covid-19. Правительство объявило о продаже 1000 тонн сливочного масла из резервов в ответ на резкий рост цен..

По данным правительственного агентства, Национального центра поддержки сельского хозяйства, цена на сливочное масло в Польше выросла на 11,4% с начала ноября и на 49,2% за весь последний год, достигнув к 8 декабря почти 37 злотых (ок. 8,7 евро) за килограмм.

"Каждый месяц сливочное масло дорожает", - говорит 77-летняя Данута Осиньска, которая делая покупки в одном из продуктовых магазинов Варшавы.

Они с мужем любят сливочное масло, но на свою маленькую пенсию с трудом могут оплачивать лекарства. Теперь они едят меньше масла и больше маргарина, хотя его вкус им не нравится.

Стоимость сливочного масла в Польше стала политическим вопросом. Поскольку в следующем году должны состояться президентские выборы, противники премьер-министра Дональда Туска обвиняют его и партию "Гражданская платформа" в росте цен. Критикуют в Польше и действия главы национального банка, который принадлежит к противоположному политическому лагерю.

По словам директора Польской молочной палаты Агнешки Малишевской, некоторые потребители решают, где делать покупки, исходя из стоимости сливочного масла, что привело к ценовым войнам между продуктовыми сетями, которые порой искусственно поддерживали низкие цены в прошлом в ущерб производителям.

Малишевска считает, что рост стоимости масла объясняется внутренними, специфическими для ЕС, а также глобальными проблемами. Она утверждает, что основной причиной в Польше является нехватка молочного жира, вызванная тем, что фермеры закрывают свои предприятия из-за низкой прибыльности и тяжелой работы.

Она и другие эксперты также называют причиной снижения производства молока рост цен на энергоносители из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Экономист Мариуш Дзивульски также считает, что фактором снижения производства можно считать засухи. По его словам, падение цен на молоко в прошлом году препятствовало инвестициям и подтолкнуло производителей в ЕС к производству большего количества сыра, который обеспечивает более высокую рентабельность.

Вспышка вируса синего языка, переносимого насекомыми заболевания, которое безвредно для человека, но может быть смертельным для овец, коров и коз, также могла сыграть свою роль, считает Дзивульски.

Оливковое масло - главный выбор жителей Южной Европы

Страны Южной Европы, которые в гораздо большей степени полагаются на оливковое масло, меньше страдают от роста цен на сливочное масло.

С прошлого года стоимость сливочного масла в Италии выросла в среднем на 44%, согласно данным компании CLAL, занимающейся анализом молочного рынка. Италия занимает седьмое место в Европе по производству сливочного масла, но оливковое масло является предпочтительным, даже при изготовлении некоторых десертов. Поэтому цена на сливочное масло у жителей Апеннин не вызывает большой тревоги.

Тем временем в Париже кондитер Арно Дельмонтель, который печет круассаны и булочки с шоколадом для своей кондитерской, говорит, что только с сентября цена на сливочное масло выросла на четверть.

Часть конкурентов, по его словам, переходит на маргарин, но он не собирается этого делать.

"Это искажает представление о том, что такое круассан, - говорит Дельмонтель. - Круассан делают на масле!"

В РФ цена на сливочное масло увеличилась на треть

С начала года сливочное масло в РФ подорожало на 32,1%, в годовом выражении- на 34,1%, сообщили в Росстате.

Крупные российские производители масла объявили о сокращении поставок своей продукции в магазины. Причинами снижения объемов выпуска называют дефицит сырья и значительное увеличение издержек.

Среди причин роста цен на сливочное масло может быть низкая рентабельность, предположил глава комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин выразил мнение, что нехватка сливочного масла и рост цен на него возникли из-за того, что сельскому хозяйству ограничили льготные кредиты.

В "Союзмолоке" отметили, что увеличение в стране потребления молочных жиров, в частности творожных сыров и мороженого, совпало с резким снижением импортных поставок из-за ухода с российского рынка производителей из Южной Америки и Новой Зеландии.