В Москве опасаются переворота и новых атак, поэтому значительно усилили меры безопасности вокруг диктатора.

Кремль резко усилил меры безопасности вокруг правителя РФ Владимира Путина на фоне волны убийств российских военных и растущих опасений относительно возможного государственного переворота. Об этом говорится в отчете европейской разведки, который оказался в распоряжении CNN.

Тотальный контроль и новые запреты

По данным разведки, в домах лиц, приближенных к Путину, устанавливают системы наблюдения, а персоналу – от поваров до фотографов – запретили пользоваться общественным транспортом. Все посетители проходят двойные проверки, а сотрудники рядом с диктатором могут пользоваться только телефонами без доступа к интернету.

Такие меры усилили после убийства высокопоставленного генерала в конце 2025 года, что обострило напряжение среди силовых структур РФ.

Меньше поездок и больше изоляции

Путин существенно ограничил передвижения: он перестал посещать традиционные резиденции в Московской области и на Валдае, а также в этом году не появлялся на военных объектах. Вместо этого Кремль все чаще публикует заранее записанные видео.

По информации источников, российский лидер регулярно проводит время в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае.

Страх переворота и "дроновой угрозы"

В отчете отмечается, что с марта 2026 года Кремль серьезно обеспокоен риском заговора или попытки переворота. Особую тревогу вызывает возможность покушения с помощью дронов – причем со стороны представителей российской элиты.

Отдельно упоминается Сергей Шойгу, которого связывают с потенциальными рисками для стабильности власти из-за его влияния в военном руководстве. В то же время доказательств этих утверждений в отчете не приводится.

Война, потери и внутренняя напряженность

На фоне затяжной войны против Украины Россия несет значительные потери – по оценкам Запада, до 30 тысяч убитых и раненых ежемесячно. Экономические проблемы, перебои со связью в крупных городах и недовольство среди элит только усиливают напряжение.

Ранее Путин уже пережил попытку мятежа в 2023 году, когда поход на Москву организовал Евгений Пригожин.

Отчет также описывает внутренние разногласия между силовиками. После убийства генерал-лейтенанта в конце 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов резко раскритиковал главу ФСБ Александра Бортникова за провалы в безопасности.

В ответ Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны, поручив ей защиту еще десяти высокопоставленных командиров.

Усиление мер безопасности совпало с изменениями в проведении парада 9 мая в Москве. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, в этом году мероприятие пройдет без тяжелой техники из-за угрозы ударов и соображений безопасности.