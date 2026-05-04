В понедельник на заседании Рийгикогу в третьем чтении находятся два законопроекта о внесении изменений в Закон об иностранцах.

Первый из них в три раза увеличивает квоту на дешевую рабочую силу из третьих стран и смягчает условия для привлекаемых работников, а второй позволяет иностранцу, потерявшему работу, оставаться в Эстонии в качестве безработного до девяти месяцев и расширяет его доступ ко всем действующим в стране социальным льготам.

«Правительственная коалиция собирается изменить иммиграционную политику Эстонии в ситуации, когда действующая квота в 0,1 процента от населения страны не заполнялась уже несколько лет. Более того, уже сейчас 85 процентов иммиграции составляют исключения из квоты. В таких условиях крайне безответственно поощрять дополнительный приток дешевой рабочей силы — а именно это и происходит под видом проталкиваемых законов, поскольку квота увеличивается для граждан третьих стран, которые должны будут зарабатывать в Эстонии всего 0,8 от средней зарплаты», — заявил председатель фракции Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер.

Действующие в Эстонии предприятия уже сейчас имеют неограниченный доступ к рынку труда, охватывающему не менее миллиарда человек: помимо свободного передвижения рабочей силы в Европейском союзе, у нас есть аналогичные соглашения с США, Великобританией и Японией.

Иммиграционный лимит из третьих стран долгое время был установлен на уровне 0,1 процента от населения Эстонии. Однако для этого правила существует множество исключений: например, под квоту не подпадают стартап-предприниматели, специалисты IT-сектора и топ-специалисты, зарабатывающие не менее полуторакратного размера средней зарплаты по Эстонии.

«Утверждение, что квоту необходимо утроить из-за нехватки топ-специалистов, — откровенная ложь, поскольку порог заработной платы установлен очень низко. В пояснительной записке к законопроекту перечислено около 20 сфер деятельности, в которых смогут работать эти люди, и вместо конкретных специальностей там даны максимально широкие формулировки. Например, весь транспортный сектор получит возможность нанимать дешевую рабочую силу из-за рубежа. При этом нынешняя правительственная коалиция полностью игнорирует тот факт, что поощрение подобной миграции создаст дополнительную нагрузку на нашу социальную систему и систему здравоохранения», — констатировал Сеэдер.

Секторы, подпадающие под новую квоту на дешевую рабочую силу (согласно пояснительной записке к законопроекту):

Производство машин и оборудования

Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования

Производство электрооборудования

Производство моторных транспортных средств, прицепов и полуприцепов

Производство прочих транспортных средств

Производство кокса и очищенных нефтепродуктов

Производство химикатов и химических продуктов

Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов

Производство бумаги и бумажных изделий

Деревообработка и производство изделий из дерева

Снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом

Канализация

Сбор, обработка и утилизация отходов

Обращение с загрязняющими веществами и прочая деятельность по обработке отходов

Водосбор, очистка и водоснабжение

Сухопутный и трубопроводный транспорт

Водный транспорт

Воздушный транспорт

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов (производство строительных материалов)