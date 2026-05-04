В Рижской думе готовятся существенные изменения в правилах пользования парковками: планируется повысить плату за длительную стоянку автомобилей, при этом кратковременная парковка может стать бесплатной, свидетельствует имеющаяся у агентства LETA информация.

Коалиция Рижской думы сейчас обсуждает подготовленный план изменений и вносит в него корректировки, поэтому условия парковки ещё могут измениться.

Всего предприятие «Rīgas satiksme» управляет в Риге 6850 парковочными местами, которые разделены на зоны оплаты — A, B, C, D, R и V.

Наибольшее количество парковок находится в зонах B и C. Зона A охватывает центр города, зоны B и C расположены дальше от него. Зона R находится в Старой Риге, а зона V — в Вецаки.

Предлагается повысить стоимость парковки у обочины на 20–30%. Это объясняется высокой загруженностью парковок: в среднем она составляет около 80%, а в центре и в часы пик достигает 96%. В результате водителям приходится долго кружить в поисках свободного места.

Кроме того, тарифы на парковку не менялись с 2015 года.

План изменений предусматривает расширение зоны A — от границы Старой Риги до улицы Лачплеша, с возможным продлением до улицы Бруниниеку, а также создание зоны A в так называемом «тихом центре». Аналогично предполагается расширение зон B и C.

Также рассматривается возможность изменить время действия платной парковки — например, взимать плату и ночью, а не только с 8:00 до 20:00 по будням и с 9:00 до 17:00 по субботам, как сейчас.

Изменения могут затронуть и электромобили — действующие для них льготы могут быть сокращены.

Опрошенные LETA представители коалиционных фракций подтвердили, что изменения будут введены, однако пока обсуждается их конкретное содержание и сроки.

Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис («Новое Единство») отметил, что поддержит те изменения, которые помогут решить существующие проблемы. Он признал, что в центре города парковки переполнены, и водителям часто приходится долго искать место.

Мировая практика показывает, что тарифы должны быть такими, чтобы примерно 20% парковочных мест всегда оставались свободными. Поскольку в центре Риги загрузка выше, повышение цен может стать одним из решений.

Вопрос о расширении зоны A во фракции «Новое Единство» ещё не обсуждался, поэтому Кирсис не стал уточнять, насколько именно она может увеличиться.

Говоря об ограничении льгот для электромобилей, он отметил, что парковки у обочины предназначены прежде всего для кратковременной стоянки. Сейчас же электромобили могут парковаться бесплатно и часто оставляются там на несколько дней — особенно это заметно зимой, когда они стоят занесённые снегом.

Тем не менее он поддерживает идею сохранить для электромобилей более выгодные условия — например, бесплатную парковку на один-два часа с последующим взиманием платы.

Он также предложил рассмотреть разные условия для жителей Риги и приезжих, а также льготы для семей с детьми.

По мнению Кирсиса, с принятием решения затягивать не следует.

Вице-мэр Марис Спринджукс («Объединённый список») также отметил, что нынешняя ситуация, когда в центре невозможно найти парковку, недопустима и требует решения.

Он считает, что следует установить бесплатный временной интервал для парковки, после которого начинает взиматься плата. Это позволит людям забирать покупки, пользоваться услугами и ненадолго останавливаться у обочины.

По его мнению, важно также направлять доходы от парковок на развитие общественного транспорта — например, на создание и благоустройство пересадочных узлов. Тогда люди будут понимать, что деньги идут на полезные цели и делают транспорт удобнее.

Необходимы и другие решения, например создание парковок, где жители смогут оставлять автомобили бесплатно или за умеренную плату. Если количество парковочных мест сокращается, например из-за строительства велодорожек, их нужно компенсировать в других местах.

Спринджукс также отметил, что активное использование личных автомобилей для поездок в центр может свидетельствовать о недостаточно развитом общественном транспорте.

Поэтому, по его мнению, проблему следует решать комплексно, создавая простую и понятную систему, которая поможет изменить привычки жителей.

Заместитель председателя комитета по вопросам сообщения и транспорта Ансис Пуполс (Национальное объединение) заявил, что поддержит повышение платы только в том случае, если оно будет сопровождаться определёнными уступками — например, возможностью для рижан бесплатно парковаться на ограниченное время у общественных мест (кафе, магазинов, медицинских учреждений).

Он подчеркнул, что партия не поддержит резкое увеличение стоимости, особенно если одновременно расширяются зоны с более высокой оплатой — двойное повышение будет недопустимо.

Пуполс также отметил, что льготы для электромобилей можно сохранить в других районах города, но не в Старой Риге, которую в целом следует освободить от автомобилей — независимо от типа двигателя.

Председатель комитета по транспорту Марта Котелло («Прогрессивные») подчеркнула, что повышение цен не произойдёт в этом году. По её мнению, это должно случиться не раньше чем через год после принятия решения.

Например, если решение будет принято в июне этого года, повышение может вступить в силу с июня следующего года.

Она добавила, что изменение границ парковочных зон больше всего затронет жителей соответствующих улиц: если зона изменится, вырастет и стоимость разрешений для жителей.

Для водителей, которые паркуются ненадолго, всегда останется выбор — платить больше и парковаться ближе к цели или оставить машину дальше и пройти пешком либо воспользоваться общественным транспортом.

Котелло также отметила, что все партнёры по коалиции согласны с тем, что Старую Ригу следует освободить от автомобилей, включая электромобили. Однако тогда необходимо найти решение для машин, которые переместятся в ближайшие зоны, поскольку они уже сейчас почти полностью заполнены.

Она добавила, что поступило множество предложений, которые ещё предстоит обсудить, но затягивать с принятием решения не стоит — нужно двигаться вперёд.