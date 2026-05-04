Литовский министр транспорта Юрас Таминскас связывает железнодорожные инциденты в Кедайнском и Каунасском районах с инфраструктурой или «другими обстоятельствами», однако в настоящее время расследуются все возможные версии.

«Естественно, могут возникнуть разные мысли, когда в течение нескольких суток происходят два события, но на сегодняшний день сказать, что это не связано с инфраструктурой или другими обстоятельствами, действительно сложно. (...) Расследования ответят на все вопросы, и не нужно заниматься спекуляциями раньше времени», – сказал Таминскас журналистам в Каунасском районе в воскресенье.

Так он ответил на вопрос, связывают ли происшествие в Каунасском районе с саботажем.

«Начаты расследования, отдел расследований безопасности Министерства юстиции проводит расследование, Литовские железные дороги со своей стороны тоже проводят расследование. Эти две ситуации, которые произошли в пятницу и вчера, мы оцениваем со всех ракурсов, а в ходе расследований будет дан ответ, почему так произошло, и расследования будут действительно глубокими», – указал министр.

По его словам, результаты этих расследований министерство надеется получить через месяц-два.

«Есть много разных версий, все они оцениваются, анализируются, ни одна не отвергается», – сказал Таминскас.

Так он высказался после того, как в Каунасском районе, у деревни Вингите, в воскресенье около полуночи сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, направлявшиеся в Дуйсбург.

Каунасское пожарно-спасательное управление получило сообщение об этом происшествии в 23.43, по прибытии спасателей машинист был в сознании. По данным пожарных, происшествие техническое, опасные химические вещества в окружающую среду не попали.

По данным полиции, основной версией происшествия являются технические причины, признаков преступного деяния пока не установлено.

По словам временно исполняющего обязанности генерального директора LTG (Lietuvos gelezinkeliai, Литовские железные дороги) Арунаса Румскаса, поскольку две аварии произошли за короткий промежуток времени, представители компании будут расследовать и те версии, которые в ином случае «отложили бы на потом или расценили как наименее вероятные».

«Теперь мы будем расследовать все с такой же серьезностью, в том числе и возможные кибератаки», – сказал Румскас.

Место происшествия он назвал достаточно сложным узлом с множеством стрелок, где пересекаются рельсы европейской колеи 1435 мм и широкой колеи 1520 мм.

«Там состав стоит на европейской колее, а здесь две ветки старой колеи, потом снова европейская. Поезд должен был пересечь две старые колеи, чтобы снова заехать на европейскую. Узел сложный, сложно управляемый», – указал глава LTG.

Состав из более чем 20 вагонов, перевозивший различные грузы, следовал из Палямонаса в Каунасе в город Дуйсбург в Германии. Там должны были быть выгружены сошедшие с пути вагоны с прицепами для тягачей.

Как сообщал bb.lv, в нескольких вагонах состава, которые остались стоять на пути, также перевозился метанол.

«Перевозился метанол, но те вагоны целы, они стоят дальше в составе, с ними ничего не случилось. Разлива метанола не произошло, ущерб природе не нанесен», – сказал Румскас.

По его словам, вытекло лишь немного охлаждающей жидкости. В других вагонах перевозилась древесина, всех грузов, владельцем которых не является LTG, руководитель перевозчика назвать не смог.

«Есть в этом несчастье и удача, самое главное, машинист не пострадал. Его проверила скорая помощь, отвезла на обследование в больницу и отпустила домой, он жив и здоров», – отметил Румскас.

Как ранее сообщала LTG, из-за аварии были нарушены 22 пассажирских рейса в южном и восточном направлениях Литвы, это могло затронуть около 800 пассажиров.

Он подчеркнул, что для пассажиров затронутых рейсов была организована перевозка автобусами.

Глава LTG прогнозировал достаточно быстрое восстановление поврежденных рельсов.

«Железнодорожные рельсы специалисты могут восстановить очень быстро. Выглядит сложно, но при наличии техники и специалистов это вопрос часов», – отметил Румскас.

Как писало агентство BNS, это второй подобный железнодорожный инцидент за три дня. В минувшую пятницу в Кедайняйском районе, на станции Гуджюнай, сошли с железнодорожных рельсов несколько вагонов со щебнем.

Из-за аварии было нарушено движение поездов по маршрутам Вильнюс–Клайпеда–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс, Каунас–Шяуляй–Каунас и Вильнюс–Рига–Валга, в субботу движение восстановлено с опозданием поездов в среднем на полчаса.