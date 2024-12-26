Эксперты объяснили, подорожает ли в Латвии электроэнергия из-за обрыва кабеля в Балтийском море

Бизнес
Дата публикации: 26.12.2024
LETA
Изображение к статье: Эксперты объяснили, подорожает ли в Латвии электроэнергия из-за обрыва кабеля в Балтийском море
ФОТО: LETA

Измерения, проведенные в четверг системными операторами Elering и Fingrid, указывают на место аварии в эстонско-финской линии электропередачи EstLink 2 в подводной части линии на финской стороне.

Эта оценка основана на измерениях кабеля. Физически предполагаемая неисправность еще не зафиксирована.

В 12.34 в четверг Fingrid обновила рыночный бюллетень, сообщив, что, исходя из предыдущего опыта, планируемая дата устранения неисправности — 1 августа следующего года. Если в будущем время устранения неисправности будет уточнено, объявление на рынке изменится соответствующим образом.

По сообщению Elering, неисправность EstLink 2 не помешает странам Балтии отключиться от контролируемого Россией частотного диапазона и присоединиться к континентальной европейской электросети, что запланировано на начало февраля следующего года. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы завершить синхронизацию с континентальной европейской полосой частот без соединения Estlink 2.

Авария на EstLink 2 может повлиять на цены на электроэнергию в Эстонии и других странах Балтии. Если в настоящее время в странах Балтии в изобилии используются возобновляемые источники энергии, соединение Эстония-Финляндия не окажет существенного влияния на цены. Влияние на цены более вероятно в ситуациях, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников невелико. В этом случае цена будет зависеть от газовых электростанций в странах Балтии и сланцевых электростанций в Эстонии.

Опираясь на опыт первой половины этого года, ожидается, что цена в странах Балтии будет несколько выше, чем в странах Северной Европы. Однако в период пиковой нагрузки цена может быть и ниже, чем в Северных странах, так как в Финляндии в период пиковой нагрузки также наблюдался дефицит электроэнергии, и электроэнергия поступала из Балтии в Финляндию.

Эстонско-финский кабель постоянного тока EstLink 2 отключился в 12.26 в среду.

Видео