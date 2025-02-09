Из-за противоречивых предложений депутатов Сейма пришлось щедро заплатить азартному бизнесу

Государство будет вынуждено выплатить компенсации организаторам интерактивных азартных игр из-за того, что в марте 2020 года Сейм включил в закон о Covid-19 "два противоречивых предложения депутатов Сейма", согласно которым во время чрезвычайной ситуации, вызванной Covid-19, запрещалось организовывать азартные игры как в физических местах проведения азартных игр, так и онлайн, сообщает в своем заявлении вечером в воскресенье Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми (IAUI).

IAUI подчеркивает, что, выполняя требования этого закона, инспекция была обязана приостановить все лицензии на организацию азартных игр на время действия этого закона. После вступления решения в силу организаторы азартных игр обратились в Административный районный суд и Конституционный суд, добившись того, что государству придется выплатить компенсации за убытки, понесенные организаторами онлайн-азартных игр.

В настоящее время IAUI рассматривает суммы убытков, запрашиваемые организаторами азартных игр, и решает вопрос о размерах компенсаций. Принятые инспекцией решения организаторы азартных игр смогут оспорить в Административном районном суде.

"Поскольку нормы, предусмотренные законом, были противоречивыми и уже тогда выявляли юридические риски, мы обратились в Юридическое бюро Сейма и Министерство юстиции с просьбой разъяснить интерпретацию регулирования, содержащегося в обеих статьях закона. Как Юридическое бюро Сейма, так и Министерство юстиции указали, что нормы, содержащиеся в законе, являются противоречивыми, но применимыми. Более того, они подлежат интерпретации, запрещающей организацию азартных игр в физических местах проведения азартных игр и в интерактивной среде (онлайн) на время действия закона", - объясняет вопросы ответственности за ситуацию начальник IAUI Сигне Бирне.

Интерактивные сайты организации азартных игр во время чрезвычайной ситуации в Латвии были закрыты с 8 апреля 2020 года до 9 июня 2020 года, то есть 63 дня. После вступления в силу решения IAUI организаторы азартных игр обратились в Административный районный суд с просьбой признать решение незаконным. Одновременно организаторы азартных игр обратились в Конституционный суд с просьбой признать запрещение, предусмотренное законом, несоответствующим Конституции.

Конституционный суд признал соответствующую статью закона о предотвращении угрозы Covid-19 несоответствующей Конституции, указав, что государство данным правовым регулированием нанесло убытки организаторам интерактивных азартных игр, чья деятельность была затронута данным регулированием. IAUI выделяет следующие решения Административного суда, в которых было признано, что решение IAUI на момент его принятия соответствовало выраженной воле законодателя приостановить деятельность всех мест организации азартных игр, в том числе в интерактивной среде, и отсутствие обоснования не было основанием для отмены решения, пока соответствующая норма закона была в силе. Административный суд пришел к выводу, что IAUI обязана была принять обязательный административный акт, который требовал приостановить все лицензии на организацию азартных игр.

Как сообщает IAUI, до сих пор рассмотрено одно дело о возмещении имущественных убытков организатору азартных игр, понесенных во время чрезвычайной ситуации из-за запрета на организацию азартных игр онлайн. Решение в деле вступило в силу, и запрашиваемый имущественный убыток в размере 107 491 евро был выплачен из государственной бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".

В то же время шесть других организаторов интерактивных азартных игр, обратившихся в Конституционный и Административный суды, подали в IAUI заявления на возмещение убытков. Запрашиваемые суммы возмещения убытков составляют 7 371 195 евро.

Программа LTV "De facto" сообщила, что компенсация уже выплачена компании "Joker ltd", которая запрашивала 160 000 евро, но получила упомянутые 107 491 евро. Остальные шесть заявок получены от компаний "Optibet" - на сумму 4 277 576 евро, "ViensViens" - на 981 267 евро, "Olympic Casino Latvia" - на 657 834 евро, "Alfor" - на 656 455 евро, "Latsson" - на 632 662 евро, и "Paf" - на 165 400 евро.

IAUI продолжает рассматривать суммы возмещения убытков, запрашиваемые этими организаторами азартных игр, исключая неотносящиеся платежи и принимая за основу расчетов только упущенную прибыль в период, когда организация онлайн-азартных игр была запрещена. Принятые инспекцией решения о размере возмещения убытков могут быть оспорены организаторами азартных игр в Административном районном суде.

Информационное агентство LETA уже сообщало, что после принятия в марте 2020 года решения Сейма о запрещении организации интерактивных азартных игр во время чрезвычайной ситуации, вызванной Covid-19, убытки организаторов интерактивных азартных игр составили около семи миллионов евро, согласно расчетам организаторов интерактивных азартных игр.

В решениях Конституционного суда (КС) и Верховного суда (ВС) было установлено как незаконность решений Сейма, так и IAUI. В результате этих решений несколько организаторов интерактивных азартных игр потребовали компенсацию в соответствии с Законом о возмещении убытков, причиненных государственными учреждениями.

Убытки в размере 7 миллионов евро образовались из-за убытков, возникших в связи с прекращением деятельности коммерсантов в период запрета, компенсации за снижение стоимости денег, вызванное инфляцией, и юридических расходов, пояснила исполнительный директор Латвийской ассоциации интерактивных азартных игр (LIAB) Лига Лице.

Лице акцентировала внимание на том, что и до принятия этого закона, и после отрасль многократно обращала внимание законодателя на то, что такое решение не является соразмерным и законным, и на это указывало и Юридическое бюро Сейма.

"Если понесенные убытки не будут возмещены или будут возмещены только частично, каждый организатор после получения соответствующего решения оценит его мотивы и доводы и решит о возможном обращении в суд для полного возмещения понесенных убытков", - сообщили представители ассоциации.

Ассоциация напомнила, что в 2020 году КС решил, что ограничения на интерактивные азартные игры, введенные во время чрезвычайной ситуации, не соответствуют Конституции, в то время как ограничения на офлайн-азартные игры были обоснованы и соответствуют Конституции.

В 2023 году ВС оставил в силе решение Административного апелляционного суда, которым также признано незаконным решение IAUI о приостановлении действия лицензий на организацию интерактивных азартных игр, принятое в соответствии с законом "О мерах по предотвращению угрозы для государства и ликвидации последствий в связи с распространением Covid-19".

Ранее сообщалось, что КС 14 декабря 2020 года постановил, что ограничения на интерактивные азартные игры, введенные во время чрезвычайной ситуации, не соответствуют Конституции, в то время как ограничения на офлайн-азартные игры были обоснованы и соответствуют Конституции.

По норме, запрещающей организацию азартных игр в связи с распространением Covid-19, было начато два дела, но суд решил их объединить. КС рассмотрел жалобы компаний SIA "Optibet", SIA "Alfor", SIA "Admirāļu klubs", SIA "Latsson Licencing" и SIA "Furors".

В суде была оспорена норма закона "О мерах по предотвращению угрозы для государства и ликвидации последствий в связи с распространением Covid-19", в которой было установлено, что в период чрезвычайной ситуации, вызванной распространением Covid-19, запрещается организация азартных игр и лотерей, за исключением интерактивных азартных игр, числовых лотерей и моментальных лотерей.

Также была оспорена норма этого закона, в которой было установлено, что на время действия этого закона Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми приостанавливает все лицензии на организацию азартных игр как в физических местах проведения азартных игр, так и в интерактивной среде и с использованием электронных коммуникационных услуг.

Заявители считали, что им были полностью запрещены права заниматься коммерческой деятельностью и достигать коммерческой цели - получать прибыль.