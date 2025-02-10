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Назвавший себя нацистом Канье Уэст принялся продавать футболки со свастикой 1

Lifenews
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
скриншот: yeezy.com

скриншот: yeezy.com

Канье Уэст принялся продавать футболки со свастикой под своим брендом Yeezy.

Американский рэпер Канье Уэст принялся продавать футболки со свастикой под своим брендом Yeezy. Товар появился на сайте марки.

На данный момент на сайте бренда нет никаких позиций, кроме упомянутой белой вещи с черной свастикой. Представленный в трех размерах предмет гардероба доступен к покупке за 20 долларов (1949 рублей).

Ранее Канье Уэст написал более сотни постов, где называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру и недоверии к евреям, даже если они его друзья, и обвинял бизнесмена Илона Маска, что тот украл у него нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

Что конкретно послужило поводом для таких признаний бизнесмена, неизвестно, но незадолго до этого он устроил скандал на церемонии вручения премии «Грэмми». Уэст прибыл на мероприятие с женой Бьянкой Цензори, после чего последняя предстала перед публикой голой.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го февраля

    Чуваку пора завязывать жрать то, что он там принимает. 🙄

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