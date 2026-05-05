«Уборщица получает 2500 евро? Это анекдот!» Латвийцы обсуждают свои зарплаты

Дата публикации: 05.05.2026
В латвийском сегменте социальной сети “Threads” развернулось активное обсуждение уровня жизни в Латвии. Один из пользователей задал вопрос: “Кто в Латвии, какая у вас зарплата? Как вам жизнь в Латвии?”. И пользователи стали делиться личным опытом, сравнивать зарплаты, расходы и качество жизни, однако мнения зачастую кардинально расходятся.

Часть комментаторов отмечает, что реальные доходы в стране остаются относительно невысокими. По словам одного из пользователей, «средняя реальная зарплата — около 1200 евро», при этом значительную часть дохода «съедают» коммунальные платежи и повседневные расходы.

Другие приводят личные примеры. Так, один из участников обсуждения рассказал, что работает дворником в центре города, обслуживает несколько домов и получает около 613 евро «на руки». В то же время утверждения о доходах в сфере уборки на уровне 2500 евро вызвали скепсис и бурную реакцию.

“В Латвии хорошо. Переехали год назад из Лондона. Живем в Юрмале. Качество продуктов хорошее. Знаю что уборщица работает 5 дней в неделю примерно 5-8 часов в день. Говорит что зарабатывает 2.500,2800 в месяц. Вообще в час уборка €20 если генеральная €25”.

Многие назвали такие суммы нереалистичными.

В дискуссии также поднимается тема стоимости жизни. Пользователи указывают, что расходы на продукты и жильё остаются высокими: «на еду и бытовые нужды может уходить до 600 евро в месяц, плюс коммунальные платежи». Некоторые отмечают, что при таких условиях важно «не болеть», намекая на очереди к врачам и дополнительные расходы на медицину.

При этом есть и более позитивные оценки. Один из комментаторов, переехавший в Латвию из Лондона, отметил хорошее качество продуктов и комфортную жизнь, особенно в Юрмале. Однако и эти заявления вызвали споры среди других пользователей.

Обсуждение также затронуло стоимость услуг. По словам участников, цены на профессиональную уборку могут значительно варьироваться в зависимости от объёма работы, однако данные о высокой почасовой оплате вызвали сомнения у части аудитории.

В целом дискуссия показала, что восприятие уровня жизни в Латвии сильно зависит от личного опыта, доходов и ожиданий. Одни считают страну комфортной для жизни, другие — указывают на финансовые трудности и рост расходов.

Посмотреть в Threads
#медицина #Латвия #зарплата #коммунальные платежи #уровень жизни #расходы
