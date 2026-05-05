С начала войны на Ближнем Востоке страны-члены ЕС потратили более 30 млрд евро на импорт ископаемого топлива, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен. Еврокомиссия готовит рекомендации авиакомпаниям.

Расходы ЕС в связи с "самым серьезным энергетическим кризисом в истории" превысили 30 млрд евро. Об этом во вторник, 5 мая, заявил в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен. "С начала конфликта на Ближнем Востоке страны-члены Европейского Союза уже потратили более 30 млрд евро на импорт ископаемого топлива", - процитировало его агентство dpa. "Мир сталкивается с, пожалуй, самым серьезным энергетическим кризисом в истории, который проверяет на прочность наши экономики, наши общества и наши партнерства", - добавил Йёргенсен.

Через Ормузский пролив обычно транспортируется около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа. С начала войны США и Израиля с Ираном Тегеран фактически остановил судоходство через пролив, а Вашингтон ввел морскую блокаду судов, входящих в иранские порты или выходящих из них, напомнило dpa.

Кроме того, в последние месяцы в результате ударов Исламской Республики были повреждены объекты по производству энергоресурсов в ряде стран Персидского залива.

Еврокомиссия готовит рекомендации авиакомпаниям

Йоргенсен предупредил о долгосрочных последствиях нанесенного ущерба, заявив, что восстановление добычи газа в регионе, "вероятно, займет" годы - производство нефти, как ожидается, может быть перезапущено быстрее.

Еврокомиссар заявил, что ЕС готовится к возможным проблемам с поставками топлива. "Пока до этого не дошло, но это может произойти, особенно в отношении авиационного топлива", - предупредил он.

Ожидается, что Еврокомиссия (ЕК) представит авиакомпаниям соответствующие рекомендации в конце недели.

Глава ЕК обвинила Тегеран в нарушении суверенитета ОАЭ и международного права

Между тем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) подчеркнула, что недавние атаки Ирана на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) "неприемлемы и представляют собой явное нарушение суверенитета и международного права".

"Безопасность в регионе имеет прямые последствия для Европы", - подчеркнула глава ЕК. "Поэтому мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами в целях деэскалации и дипломатического урегулирования, чтобы положить конец жестоким действиям иранского режима. Как в отношении его соседей, так и в отношении собственного народа", - добавила она.

Иран нанес удары по ОАЭ ракетами и дронами

Иранские беспилотники и ракеты впервые после начала перемирия между США и Ираном атаковали Объединенные Арабские Эмираты. Силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 19 ракет и БПЛА, выпущенных из Ирана, сообщило министерство обороны страны 4 мая в соцсети X. По данным ведомства, Иран запустил в сторону ОАЭ 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника.

В районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра после удара иранского беспилотника произошел пожар, сообщила в Х пресс-служба правительства эмирата. В результате атаки трое граждан Индии получили ранения, их госпитализировали. Занятия в школах ОАЭ переведены в онлайн-формат c 5 по 8 мая.

Война США и Израиля с Ираном

Война США и Израиля с Ираном началась бомбардировками 28 февраля, в результате чего погибла часть руководства Исламской Республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Иран наносил удары в том числе по американским объектам, расположенным в соседних странах, и фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит примерно 20% мировой нефти.

Первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день американский президент Дональд Трамп объявил о взятии пролива под контроль уже ВМС США, а Тегеран позже обвинил Вашингтон в нарушении перемирия.