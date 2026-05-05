British Airways набирает опытных пилотов широкофюзеляжных самолётов для перегона лайнеров между терминалами в Чикаго O’Hare — редкая работа с хорошей зарплатой, но без взлётов.

Сейчас British Airways (BA) набирает пилотов для управления широкофюзеляжными самолётами, однако успешные кандидаты не будут ни взлетать, ни сажать лайнер.

На деле национальный перевозчик Великобритании ищет опытных пилотов, которым предстоит лишь перегонять самолёты по земле между терминалами в международном аэропорту Чикаго О'Хара в США.

Эта несколько озадачивающая должность и подтолкнула Бена Шлаппига, эксперта по авиакомпаниям, отелям и бонусным программам и основателя сайта One Mile at a Time, назвать её «нишей» – и он недалёк от истины.

Вакансия, размещённая на сайте по поиску сотрудников, предусматривает оплату от 90 000 долларов (76 995 евро) до 100 000 долларов (85 551 евро), но при этом пилоты никогда не поднимаются в воздух.

Среди требований к кандидатам – «свежий опыт работы командиром или вторым пилотом Boeing 777 или 787», а также «готовность изучить и адаптироваться к стандартным операционным процедурам British Airways» и «хорошее знание процедур в аэропорту Чикаго О'Хара».

Зачем вообще нужна такая должность?

В главном аэропорту Чикаго рейсы BA прилетают в терминал 5, а вылетают из терминала 3. Это означает, что для перегона самолётов между их двумя временными «домами» нужны опытные пилоты.

Подобная работа встречается не впервые, но всё же остаётся редкостью.

В большинстве аэропортов самолёты на земле перемещают с помощью буксировщиков. Однако в О'Хара по ряду причин считается более эффективным и безопасным использовать собственные двигатели самолёта.

Неудивительно, что за рулёжку платят меньше, чем за работу даже менее опытных пилотов, которых нанимают ведущие авиакомпании США.

Согласно данным лётной школы ATP, такие авиакомпании, как American и United, предлагают стартовую зарплату более 117 000 долларов (100 094 евро).

Кому же может подойти такая работа, где основная задача – не летать в небе, а медленно рулить самолётами по земле?

«Полагаю, если вы недавно вышли на пенсию, не прошли медкомиссию и так далее, это может быть интересной должностью», – говорит Шлаппиг.

Хотя такая должность кажется чем-то совершенно новым, на самом деле она появилась не вчера.

«Мы нанимаем высококвалифицированных местных пилотов для перестановки наших самолётов между терминалами 5 и 3 с тех пор, как в 2024 году перенесли вылеты в терминал 3», – сообщил Euronews Travel представитель авиакомпании.

Сейчас BA выполняет ежедневные прямые рейсы из лондонского Хитроу в Чикаго и стремится расширить сеть дальнемагистральных перелётов в США и за их пределами.

С зимы 2026 года число рейсов в Новый Орлеан вырастет до четырёх в неделю, полёты в Балтимор станут ежедневными, а в Хьюстон будет выполняться 12 рейсов в неделю.

Перевозчик рассчитывает, что к концу этого года его международная сеть дальнемагистральных маршрутов вырастет на 9 % за счёт увеличения частоты рейсов. Кроме того, он добавляет два новых прямых направления – Мельбурн в Австралии и Коломбо на Шри-Ланке.