Войска во власти партийных комиссаров: почему уволился госсекретарь Минобороны Латвии? 2 940

Дата публикации: 05.05.2026
Министр обороны ЛР Андрис Спрудс окружил себя личной гвардией.

Министр обороны ЛР Андрис Спрудс окружил себя личной гвардией.

ФОТО: LETA

Latvijas Avīze раскрыло подноготную отставки государственного секретаря Министерства обороны Айварса Пуриньша.

Ранее он, являясь магистром в сфере глобальной безопасности (университет Кренфилд, Великобритания) служил советником по национальной безопасности у президента Эдгара Ринкевича, а перед этим был замом госсекретаря Минобороны по вопросам обеспечения.

Министр Андрис Спрудс, однако, обвинил его в «тиражируемых в публичном пространстве необоснованных утверждениях и обвинениях». А между тем, именно А.Пуриньш был назначен главой межведомственной комиссии по т.н. делу лесопромышленников, которое едва не привело к распаду правительства.

«В министерстве чувствуется напряжение, - констатирует Latvijas Avīze, - Министр обороны Андрис Спрудс создал себе бюро, где большую часть образуют представители его партии, преимущественно с оборонной сферой прежде не связанные люди. Например, парламентский секретарь Лиене Гатере, а советница по вопросам развития оборонной индустрии – Инесе Тауриня. Обе прежде в разные времена руководили обществом «Общественность за открытость - Delna».

В бюро министра есть также многие старые члены партии «Прогрессивных». Мартиньш Коссовичс и Эрвинс Лабановскис оба советники по вопросам развития оборонной индустрии – они эти обязанности объединяют как с предпринимательской деятельностью, так с политическими должностями в самоуправлениях. Еще один член «Прогрессивных» Имантс Лиегис советник по вопросам дипломатии.

Также видно, что Спрудс очень большой упор делает на коммуникацию, где у него есть даже три советника (по стратегической коммуникации, публичной коммуникации и цифровому содержанию)».

Между тем, бывший министр обороны Раймондс Бергманис (ныне депутат Сейма от «Объединенного списка»), выражает недоумение: «У министра нет военного советника, а это – общепринятая практика во многих государствах».

