Загадка: уже второй госсекретарь Минобороны Латвии уходит «из-за давления» 1 838

Дата публикации: 24.04.2026
Министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") занимает должность два с половиной года, и за это время заявления об уходе подали уже два государственных секретаря Минобороны.

В конце 2023 года пост покинул госсекретарь Янис Гарисонс, занимавший эту должность много лет, и на его место в конкурсном порядке был назначен Айварс Пуриньш, однако теперь заявление написал и он.

"В настоящее время мы наблюдаем усиленное давление на оборонную отрасль - в публичном пространстве тиражируются необоснованные утверждения и упреки, делаются попытки поставить под сомнение прогресс отрасли или подорвать доверие. Госсекретарь принял решение не продолжать работу в таких условиях. Я уважаю это решение, и, обсудив ситуацию, мы достигли соглашения о прекращении трудовых отношений с 31 мая. В ближайшее время мы объявим открытый конкурс на место госсекретаря Минобороны", - заявил министр.

Сам Пуриньш комментариев о причинах отставки не дал. Но в соцсетях уже звучат вопросы: если должностные лица министерства не могут выдержать давления в достаточно спокойных условиях, что же с ними будет в кризисной ситуации? В отличие от своего предшественника Гарисонса, который нередко участвовал в дискуссиях и давал интервью СМИ, Пуриньш больше находился в тени, поэтому трудно найти какие-либо упреки в его адрес.

Несколько опрошенных "Latvijas Avīze" должностных лиц выразили недоумение в связи с упомянутым министром аргументом о том, что причиной ухода госсекретаря стали тиражируемые в публичном пространстве необоснованные утверждения и упреки. "Я не слышал упреков в адрес госсекретаря. Такие утверждения меня удивляют. Со стороны Пуриньша ни в разговорах, ни в отчетах ничего такого также не появлялось", - сказал глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Предыдущий госсекретарь Янис Гарисонс уже после отставки в качестве причины ухода назвал разногласия со Спрудсом. Он не стал комментировать происходящее в Минобороны, отметив, что больше за этим не следит. Однако несколько источников подтвердили, что и в этот раз причина может быть схожей, так как в министерстве чувствуется напряженность.

#министерство обороны #Латвия #социальные сети #прогрессивные #национальная безопасность #давление #политика
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

