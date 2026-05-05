Шакира дала бесплатный концерт — и превратила пляж Копакабана в стадион

Дата публикации: 05.05.2026
Колумбийская суперзвезда Шакира дала бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. По оценкам властей, выступление собрало около 2 миллионов человек.

Этому выступлению предшествовали аналогичные шоу Мадонны в 2024-м и Леди Гаги в прошлом году, на которых также собрались огромные толпы людей.

Для Шакиры этот концерт стал частью мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут»), названного в честь ее альбома 2024 года. Мегазвезда с теплотой вспоминала о своем первом визите в Бразилию, состоявшемся около тридцати лет назад.

«Я приехала сюда в 18 лет, мечтая петь для вас. А теперь посмотрите на это. Жизнь — это волшебство», — обратилась Шакира к зрителям вскоре после выхода на сцену.

Концерт стал одним из самых масштабных в рамках её турне и ещё раз подтвердил мировой статус певицы. Для самой Шакиры это выступление оказалось особенно символичным — спустя десятилетия она вернулась туда, где когда-то только мечтала о такой аудитории.

