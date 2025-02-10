«Всё пропало!»: враги пытались заставить народ Латвии отключить холодильники от розеток

Попытки дезинформаторов посеять страхи, связанные с отключением от энергосистемы России, не были особо успешными, считает замдиректора Департамента стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихард Бамбалс.

Как рассказал агентству LETA Бамбалс, до прошлой недели тема отключения от России не была особенно актуальной и не вызывала широкого общественного резонанса в мониторируемых информационных пространствах.

Однако по мере приближения 8 и 9 февраля количество публикаций в традиционных СМИ, обсуждений в социальных сетях, а также в прокремлевских каналах резко возросло.

По словам Бамбалса, большинство публикаций имели позитивный или нейтральный характер, основывались на фактах, однако «не обошлось и без дезинформации».

Наиболее распространенные дезинформационные и враждебные сообщения можно разделить на три группы, отметил Бамбалс.

Первая группа утверждала, что отключение от России и присоединение к европейской сети приведет к росту цен на электроэнергию.

Вторая — что энергосистема после отключения станет менее стабильной, что приведет к более частым перебоям с электричеством.

Третья группа спекулировала на том, что отключение от России— это политически мотивированный шаг, который страны Балтии предпринимают в интересах Брюсселя и Вашингтона.

Кроме того, в последние дни перед отключением были зафиксированы попытки посеять панику, распространяя в мессенджерах и группах в соцсетях изображения и сообщения о необходимости отключить различные электроприборы в выходные. Хотя для таких действий не было рационального обоснования, уверен Бамбалс.

Отметим, что Бамбалс предусмотрительно не упомянул тревожные заявления президента ЛР Эдгара Ринкевича о возможных рисках, которые могут негативно повлиять на переключения сети.

В целом, как указал Бамбалс, можно сделать вывод, что цель дезинформаторов заключалась в том, чтобы посеять страхи в обществе по поводу доступности и роста цен на электроэнергию, а также представить отключение от энергосети, контролируемой Россией, как иррациональное политическое решение, принятое в интересах сторонних сил (Брюсселя, Вашингтона), а не в интересах населения и конечных потребителей электроэнергии. В целом эти попытки не были особо успешными, заявил Бамбалс.

Как сообщал bb.lv, в минувшие выходные страны Балтии отключились от объединенной энергосистемы России (БРЭЛЛ) и присоединились к единой энергосети Европы.