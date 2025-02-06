Во время синхронизации с европейскими электросетями мы должны быть готовы оперативно реагировать на все возможные риски, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром климата и энерпгетики Каспаром Мелнисом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг президент и министр обсуждали вопросы синхронизации Балтийской системы электропередачи с европейскими электросетями и разработку долгосрочной энергетической стратегии Латвии.

Президент Латвии приветствовал достигнутый прогресс в подготовке к скорейшему отключению от российских и белорусских электросетей, но подчеркнул, что важно, чтобы все участники процесса могли быстро реагировать на возможные риски.

Ринкевич отметил, что Латвия и другие страны Балтии проделали большую работу по подготовке к синхронизации. По словам президента, это будет важным шагом в укреплении энергетической безопасности Латвии.

"В то же время мы должны четко осознавать возможные риски как до, так и после отключения", - сказал президент.

Ринкевич призвал Министерство климата и энергетики как ответственное учреждение, а также все заинтересованные стороны быть готовыми к различным сценариям, чтобы в любой ситуации как можно быстрее оказать необходимую поддержку жителям Латвии.

Как сообщалось, 8-9 февраля этого года запланировано отключение Балтийской энергосистемы от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской энергосистеме.