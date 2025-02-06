Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич напомнил о рисках во время синхронизации с европейскими электросетями 1 1013

Политика
Дата публикации: 06.02.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич напомнил о рисках во время синхронизации с европейскими электросетями

Во время синхронизации с европейскими электросетями мы должны быть готовы оперативно реагировать на все возможные риски, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром климата и энерпгетики Каспаром Мелнисом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в четверг президент и министр обсуждали вопросы синхронизации Балтийской системы электропередачи с европейскими электросетями и разработку долгосрочной энергетической стратегии Латвии.

Президент Латвии приветствовал достигнутый прогресс в подготовке к скорейшему отключению от российских и белорусских электросетей, но подчеркнул, что важно, чтобы все участники процесса могли быстро реагировать на возможные риски.

Ринкевич отметил, что Латвия и другие страны Балтии проделали большую работу по подготовке к синхронизации. По словам президента, это будет важным шагом в укреплении энергетической безопасности Латвии.

"В то же время мы должны четко осознавать возможные риски как до, так и после отключения", - сказал президент.

Ринкевич призвал Министерство климата и энергетики как ответственное учреждение, а также все заинтересованные стороны быть готовыми к различным сценариям, чтобы в любой ситуации как можно быстрее оказать необходимую поддержку жителям Латвии.

Как сообщалось, 8-9 февраля этого года запланировано отключение Балтийской энергосистемы от российской объединенной энергосистемы, так называемого кольца БРЭЛЛ, и присоединение к единой европейской энергосистеме.

×
Читайте нас также:
#Эдгар Ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
34
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео