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Латвийским переработчикам рыбы не хватает кильки 2

Бизнес
Дата публикации: 10.02.2025
BB.LV
Латвийским переработчикам рыбы не хватает кильки
ФОТО: LETA

Переработчикам рыбы скоро будет не хватать кильки, сообщил агентству LETA председатель правления производителя рыбных консервов АО "Brīvais vilnis" Арнольд Бабрис.

Он объяснил, что дефицит кильки обусловлен значительным сокращением квот на вылов, а также уменьшением популяции этой рыбы в Балтийском море. Кроме того, увеличено время запрета на вылов, что существенно сократит доступность сырья и повысит его цену.

Председатель правления "Brīvais vilnis" добавил, что килька является сырьем, например, для консервированных шпрот, жареной кильки и кильки в томате. Кроме того, на кильку претендуют производители рыбной муки и экспортеры замороженной кильки.

Бабрис отметил, что рыбаки не могут объяснить нехватку кильки, но, вероятно, ее основной причиной является деятельность крупных и мощных рыболовных судов, специализирующихся на снабжении производителей рыбной муки. Эти суда, используя промышленные, недобросовестные методы, вылавливают не только взрослую рыбу, но и в больших количествах молодь, что снижает воспроизводство популяции.

Он подчеркнул, что при переработке кильки в консервы доходы в 16 раз выше, чем при экспорте замороженной кильки.

По словам Бабриса, еще недавно предприятие могло закупать кильку по 30 центов за килограмм, но сейчас цена составляет около одного евро за килограмм, и ожидается, что она продолжит расти до конца года.

Бабрис акцентировал внимание на том, что рост цен на сырье увеличивает стоимость конечного продукта, поэтому производителям приходится регулярно объяснять покупателям, почему повышается цена.

Кроме того, по его словам, дорожают и другие виды рыбы, включая скумбрию, сельдь и сардины, но не так значительно, как килька и салака. При этом запасы салак в Балтийском море увеличились.

Председатель правления компании также отметил, что во всех рынках наблюдается снижение покупательской способности, и по мере удорожания консервов объемы продаж не растут. "Можно радоваться, если удается сохранить прежние объемы производства и повысить цену, чтобы сохранить прибыль, которая в бизнесе рыбных консервов составляет около 5%", — отметил Бабрис, добавив, что те предприятия, которые своевременно не повысили цены, оказались в процессе банкротства.

Он также отметил, что цены на рыбные консервы, в зависимости от вида, уже несколько лет растут на 20-40% в год. При этом традиционно для 80% покупателей основным фактором остается цена продукта, а для 20% — его качество. Однако в последнее время спрос на качественные консервы увеличился.

Бабрис добавил, чтоего компания экспортирует 80% продукции примерно в 40 стран без явно доминирующего рынка, что является сознательной стратегией компании для снижения рисков зависимости от сбыта.

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года Министерство земледелия проинформировало, что возможности латвийских рыбаков ловить кильку в 2025 году в Балтийском море предварительно сократятся на 30,6% по сравнению с 2024 годом, и объем возможного улова составит 19 299 тонн.

#рыбоводство
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го февраля

    Квооотыыы😭😭😭😭 Запреентыыы😭😭😭😭 Что бы, млях, разнылся. Вступил в евросовок, так хлебай.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го февраля

    Запреентыыы-Запреетыыы 🤣

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