Растет риск ракетной новой войны Ирана и Израиля 1 363

Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мегаполисы обоих государств явились целями атак противника.

Мегаполисы обоих государств явились целями атак противника.

Каждая из сторон может решить, что другая готовится к удару, и попытаться действовать на упреждение.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир в субботу, 20 декабря, поговорил с командующим Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и заявил, что начатые иранским "Корпусом стражей исламской революции" ракетные учения могут использоваться как прикрытие для внезапного удара по Израилю. Об этом пишет Axios со ссылкой на три израильских и американских источника.

По данным Axios, израильский источник оценил вероятность иранской атаки как "ниже 50%", однако подчеркнул, что после событий 7 октября 2023 года израильская сторона не готова рисковать и считать происходящее "только учениями". В то же время американский источник заявил Axios, что у разведки США нет признаков подготовки немедленной атаки со стороны Ирана.

Axios отмечает, что основной риск – эскалация из-за просчета, когда каждая из сторон может решить, что другая готовится к удару, и попытаться действовать на упреждение. В публикации также говорится, что, по оценкам израильской разведки, Иран в настоящее время проявляет признаки возобновления наращивания ракетного потенциала с большей мотивацией, чем в предыдущие месяцы.

Ранее новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций с представителями системы безопасности, посвященных попыткам Ирана восстановить и нарастить ракетный потенциал после последнего противостояния.

Ведущие израильские СМИ в течение дня 21 декабря обсуждали угрозу новой войны с Ираном. 12-й телеканал напоминает, что перед последней войной с Ираном Нетаниягу заявлял, что ракетная программа Тегерана представляет "немедленную экзистенциальную угрозу Израилю". Во время войны Израилю удалось уничтожить около половины пусковых установок, часть арсенала и производственных мощностей, но Ирану удалось восстановить производство без посторонней помощи.

Дани Ситринович, исследователь Института исследований национальной безопасности, в интервью N12 заявил, что Иран восстанавливает свой ракетный потенциал быстрее ожидаемого, поскольку у него есть и знания, и опыт. Для Ирана следующая война – это лишь вопрос времени. По оценкам телеканала NBC, Иран может увеличить свои производственные мощности до 3 тысяч ракет в год.

Согласно сообщениям телеканалов Израиля, во время визита в США Нетаниягу собирался представить Трампу различные варианты решения иранской проблемы. Но, как отмечается, в том, что касается ядерной программы Тегерана, Трамп полностью на стороне Израиля. Вместе с тем в Иерусалиме сомневаются в том, что Трамп даст "зеленый свет" на удар по Ирану, который может привести к эскалации напряженности в регионе.

#Иран #Израиль #разведка #безопасность #политика
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го декабря

    Чем ближе договорняк Украины и России,тем ближе вопрос как многих евреев переселить из Израиля на Украину . А то чего ради Путин типа СВО затеял?Уж точно не ради русского мира-русские в Латвии особенно чувствуют ,,теплое ,,дыхание ,,защитника,,русских из Кремля. Путину сказали подготовить Украину к Майдану-он подготовил,потому что уж совсем недалекому непонятно как можно было вообще не предпринимать никаких действий и ничего не делать .Ни работали люди внутри Украины,ни СВР,ни ФСБ. Понятно абсолютно,что если перед Майданом присутствовали на Украине все 6 израильских разведки,то Путину опять кто то позвонил,как с Зеленский Беннет,и сказал --не мешай работать Вова.Это наши интересы,а твои будут потом,когда начнёшь войну. Поэтому то удары Ирана по Израилю вполне возможны и купол ,который что то плохо работал в прошлый раз,в этот раз перестанет работать совсем. Ведь чем больше жертв и страха,тем быстрее евреев посадят в самолёты и вывезут на Укра́ину .Они даже знать не будут,думая что летят в США.

    2
    5

