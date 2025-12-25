Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Развитие энергетической отрасли в этом году было очень стремительным - Latvenergo 1 322

Бизнес
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Развитие энергетической отрасли в этом году было очень стремительным - Latvenergo

Развитие энергетической отрасли в этом году было очень стремительным, и значительные изменения происходят как в Латвии, так и в странах Балтии, сообщил агентству LETA председатель правления «Latvenergo» Мартиньш Чаксте, пишет ЛЕТА.

«Уже стало привычным, что в последние годы характеристика каждого года начинается со слов: “энергетика развивается быстрее, чем раньше”. И этот год не стал исключением, поскольку набранные отраслью темпы действительно впечатляют, и в энергетике как в Латвии, так и в Балтии происходят значительные изменения», — отметил Чаксте.

Глава «Latvenergo» указал, что в этом году отмечается 60 лет с начала работы Плявиньской ГЭС, а также прошло 10 лет с момента ввода в эксплуатацию второго энергоблока ТЭЦ-2. В свою очередь, в 2025 году к портфелю «Latvenergo» добавились первые новые солнечные и ветровые электростанции с первыми произведенными киловатт-часами (кВт·ч) электроэнергии.

«Таким образом, можно утверждать, что у “Latvenergo” не только самый диверсифицированный портфель производства электроэнергии в странах Балтии, охватывающий гидро-, солнечную, ветровую энергетику и природный газ, но и такой портфель, который в нашем регионе в принципе недостижим для любого другого производителя», — заявил Чаксте.

Он подчеркнул, что с проектами, начатыми в этом году, «Latvenergo» движется к тому, чтобы в 2026 году концерн располагал портфелем новых генерирующих мощностей объемом 1000 мегаватт (МВт). В него войдут три действующих ветропарка — «Laflora Energy» в Латвии, Акмене и Тельшяй в Литве, продолжатся строительные работы «Pienava Wind», а к существующим солнечным электростанциям добавится проект «Aizpute Solar».

Чаксте отметил, что инвестиции концерна за последние годы существенно выросли, и их основная часть направлена именно в новые проекты, что позволяет компании с диверсифицированным производственным портфелем выходить в лидеры в масштабах Балтии.

Как указал Чаксте, можно говорить о цифровизации энергетики, о том, как энергетика способствует появлению новых продуктов в финансовой сфере, например зеленых облигаций, и, наоборот, как спрос инвесторов стимулирует развитие энергетики. Кроме того, возобновляемые ресурсы и микрогенерация влияют на транспортную отрасль, расширяется использование сельскохозяйственных земель одновременно как для производства продовольствия, так и электроэнергии.

Глава «Latvenergo» отметил, что концерн не ограничивается только производством и торговлей электроэнергией, а делает шаг к следующему поколению отрасли, оценивая возможности энергетики в сфере цифровизации. Существующая у «Latvenergo» сеть данных, коммуникационные вышки, специалисты и возможный выход в цифровой бизнес являются предпосылками для формирования совершенно нового, современного концепта энергетической компании.

Ранее сообщалось, что оборот концерна «Latvenergo» за девять месяцев прошлого года составил 1,305 млрд евро, а прибыль — 261,298 млн евро. Оборот материнской компании концерна за девять месяцев прошлого года достиг 825,655 млн евро, прибыль — 257,8 млн евро.

«Latvenergo» занимается производством и торговлей электроэнергией и теплоэнергией, а также торговлей природным газом и предоставлением услуг по распределению электроэнергии. Облигации «Latvenergo» котируются в списке долговых ценных бумаг биржи «Nasdaq Riga».

Читайте нас также:
#инвестиции #Латвия #развитие #энергетика #Latvenergo #цифровизация #электроэнергия #солнечная энергия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    25-го декабря

    Вот почему цены на электроэнергию, так стремительно росли!

    6
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео