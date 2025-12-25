Политолог Филипп Раевский в ходе дискуссии на ТВ-24 прокомментировал призывы, в том числе зарубежных экспертов, разобрать рельсы на российском направлении. Политолог считает, что к советам можно прислушиваться, но думать своей головой и ориентироваться на интересы своей страны.

Ф. Раевский напомнил, что латвийская железная дорога строилась в советское время и даже в царское время, эта часть единой системы, в которую входят также Литва и Эстония.

Например, Литва не может препятствовать транзиту грузов в Калининград и это международные обязательства не только Литвы, а всего ЕС. Латвийская железная дорога позволяет транспортировать грузы и в страны Средней Азии и это тоже защищено торговыми договорами ЕС с Казахстаном, Узбекистаном... Если мы демонтируем свою железную дорогу, то грузы просто пойдут мимо нас.

"Мне все-таки кажется, что чем страна богаче, тем она более безопасна, поскольку может больше средств тратить на оборону. Зачем же нам становиться беднее?" - заметил политолог и заключил: "Никто не будет сносить рельсы!"