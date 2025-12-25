Baltijas balss logotype
«Никто в Латвии не позволит разобрать рельсы» - политолог 3 2158

Политика
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Никто в Латвии не позволит разобрать рельсы» - политолог

Политолог призывает больше думать своей головой.

Политолог Филипп Раевский в ходе дискуссии на ТВ-24 прокомментировал призывы, в том числе зарубежных экспертов, разобрать рельсы на российском направлении. Политолог считает, что к советам можно прислушиваться, но думать своей головой и ориентироваться на интересы своей страны.

Ф. Раевский напомнил, что латвийская железная дорога строилась в советское время и даже в царское время, эта часть единой системы, в которую входят также Литва и Эстония.

Например, Литва не может препятствовать транзиту грузов в Калининград и это международные обязательства не только Литвы, а всего ЕС. Латвийская железная дорога позволяет транспортировать грузы и в страны Средней Азии и это тоже защищено торговыми договорами ЕС с Казахстаном, Узбекистаном... Если мы демонтируем свою железную дорогу, то грузы просто пойдут мимо нас.

"Мне все-таки кажется, что чем страна богаче, тем она более безопасна, поскольку может больше средств тратить на оборону. Зачем же нам становиться беднее?" - заметил политолог и заключил: "Никто не будет сносить рельсы!"

#торговля #транспорт #безопасность #геополитика #оборона #мнение эксперта #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(3)
  • 010725
    010725
    26-го декабря

    Если помните, 2024-й год закончился дискуссией о низких темпах строительства Rail Baltic.В 2025-м поняли, что "строить" - это не про Латвию и решили ломать.

    22
    1
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    Кто этот человек, который возомнил себя тем, кто решает - будем ли мы разбирать рельсы? Я считаю, что службе госбезопасности латвии следует его срочно осудить и заключить под стражу. Эта прямая угороза нацбезопасности, которая должна быть немедленно осуждена без суда и следствия. Для процветания латышский детей нужно разобрать не только рельсы - а еще и все аэродромы. чтоб те, кто это все устраивает - не смогли улететь в час Х

    46
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    сила в правде
    26-го декабря

    Кстати, не следует забывать про порты Латвии, их тоже следует демонтировать, чтобы избежать исхода морским путём тех, для кого уже составлены списки вопросов.

    11
    0
Читать все комментарии

