Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В соборе Кельна неизвестный в маске сорвал рождественское богослужение 1 613

В мире
Дата публикации: 25.12.2025
BB.LV

Фото Bild

В Германии в знаменитом Кельнском соборе неизвестный в золотой маске прервал рождественское богослужение своим танцем. Об этом сообщает Bild.

Накануне Рождества тысячи людей собрались в Кельнском соборе на рождественскую службу. Но появление странного мужчины в золотой маске вызвало ажиотаж.

В полиции Кельна рассказали, как во время службы один из посетителей выскочил вперед. Он был одет в черный плащ и яркую золотую маску.

Добравшись до алтаря, мужчина устроил танец. Охрана собора отреагировала мгновенно и без сопротивления вывела танцора.

Вмешательство полиции не понадобилось, никто не пострадал, и рождественская вечерняя служба продолжилась.

Что стоит за перформансом в Сочельник в Кельнском соборе, пока непонятно. На данный момент в полицию Кельна не поступало ни одной жалобы на нарушителя.

Читайте нас также:
#полиция #рождество #шоу-бизнес #безопасность #танец
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • свп
    сила в правде
    25-го декабря

    А почему бб. лв не публикует рождественное "приключение шлюхи на шесте" в этот святой день в германии? В церкви? Это ваша новая реальность веры! Далее осталось только порнографические ролики там снимать. Во имя веры конечно. Поэтому мы этот праздник не отмечаем. Наш - в январе.

    8
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео